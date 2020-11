Italia, Bonucci in dubbio per la Polonia

E' in dubbio la presenza di Leonardo Bonucci nella sfida di domenica contro la Polonia di Nations League. Il difensore della Juventus ha ancora qualche problema agli adduttori. Problema che il bianconero si trascina dalla sfida di Champions League persa contro il Barcellona. Bonucci, tuttavia, cercherà in ogni modo di essere in campo ma la sua presenza, al momento, non è più certa al 100%.