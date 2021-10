Francia, Theo e Lucas Hernandez: "Un sogno essere convocati insieme"

verso belgio-francia

Deschamps: "Belgio tra le più forti al mondo". Partita in diretta su Canale 20 giovedì alle 20.45

"È un orgoglio, un piacere essere qui insieme. È un momento che non si può immaginare". Parola di Lucas e Theo Hernandez, terzini di Bayern Monaco e Milan, per la prima volta convocati insieme nella Francia per il match di Nations League contro il Belgio che sarà trasmesso su Canale 20 giovedì alle 20.45. "Quando sei piccolo sogni di giocare a calcio a livello professionistico e raggiungere i Bleus. Ma non avremmo mai pensato di farlo insieme, è un momento eccezionale. Spero di divertirmi con lui e soprattutto con la mia famiglia", ha dichiarato Lucas il veterano della nazionale tra i due. "Mia madre, mio zio saranno tutti contenti di vederci qui insieme. Ma ora dobbiamo lavorare, ci aiuteremo a vicenda", ha dichiarato invece il milanista Theo dal ritiro di Clairefontaine. "Non abbiamo avuto un'infanzia facile. Essere qui non è stato facile, abbiamo dovuto lavorare. Ognuno ha fatto la propria vita, è il calcio, è quello che amiamo. Ma grazie a questo, siamo qui insieme", ha concluso. twitter

FRANCIA, DESCHAMPS: "VOGLIAMO VINCERE LA NATIONS LEAGUE"

"C'è un titolo in palio, abbiamo una semifinale da giocare contro una delle migliori squadre del mondo. Con Italia e Spagna dall'altra parte, siamo in quattro a lottare per questo titolo". Lo ha detto Didier Deschamps, ct della Francia, parlando della semifinale di Nations League. "Abbiamo fatto di tutto per qualificarci a questa fase finale in un girone molto duro. Vogliamo vincere questo titolo", ha aggiunto. "Prima c'erano solo due titoli in palio: gli Europei e la Coppa del Mondo. Adesso c'è la Nations League. Questo è il nostro obiettivo", ha aggiunto.

BELGIO, MARTINEZ: "MERITIAMO UN TITOLO"

"Mi sono sempre chiesto come una nazione di 11 milioni potesse produrre giocatori così diversi. È una generazione speciale e meriterebbe un titolo". Lo ha detto Roberto Martinez, ct del Belgio, parlando al quotidiano spagnolo AS in vista delle finali di Nations League in Italia. I Diavoli Rossi affronteranno in semifinale la Francia, giovedì a Torino. Martinez ha parlato dei suoi campioni e in particolare di Romelu Lukaku. "A 16 anni era già pronto - ha detto - ma e' davvero cresciuto all'estero. Ho potuto godermelo a 19 anni nell'Everton. Era sempre ossessionato dagli obiettivi. E' un 9 che può giocare spalle alla porta, penetrare negli spazi, che ha una grande condizione fisica, ma soprattutto il suo grande talento è nella capacità di segnare". Infine sulle voci di un interesse del Barcellona, Martinez ha detto: "Non ci ho pensato a questa possibilità, sono concentrato sulla Nations League del Belgio, è questo che mi preoccupa ora".

VARANE: "LA FRANCIA DEVE ACQUISIRE NUOVO SLANCIO, VOGLIAMO VINCERE"

"Ovviamente dopo una delusione, la voglia di vincere eè ancora maggiore. Giocheremo partite contro squadre molto forti, tra le migliori al mondo. Vogliamo raccogliere questa sfida e dare gioia ai nostri sostenitori. Dobbiamo costruire su questo percorso, continuare a mantenere questa dinamica positiva e acquisire nuovo slancio, con maggiore successo. Ci sono tutte le qualità in questo gruppo. Sta a noi riuscire a innescare quella fiducia che ci ha permesso di essere campioni del mondo. Sappiamo che ci vuole questa energia". Queste le parole, come riporta L'Equipe, di Raphael Varane, difensore del Manchester United e della nazionale francese, in vista della semifinale di Nations League dei Blues contro il Belgio.