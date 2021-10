Francia: Rabiot positivo al Covid, niente finale di Nations League

NATIONS LEAGUE

Lo rende noto la Federcalcio francese: il centrocampista della Juve è già stato posto in isolamento

Il centrocampista della Francia e della Juventus Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid-19 e quindi sarà costretto a saltare la finale di Nations League contro la Spagna, in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro. Lo ha reso noto la Federcalcio francese, aggiungendo che il giocatore è già stato posto in isolamento. Secondo le norme, la Francia non potrà sostituirlo. Nella semifinale contro il Belgio Rabiot è stato schierato titolare dal ct Deschamps, che lo ha sostituito al 30' della ripresa. Deschamps potrà contare su un gruppo di 21 giocatori per la finale contro le Furie Rosse.

Rabiot avrebbe dovuto raggiungere Milano con i compagni di nazionale per completare il lavoro in vista della finale, invece è rimasto a Torino. In isolamento, Rabiot dovrà aspettare di negativizzarsi prima di riunirsi al gruppo bianconero guidato da Massimiliano Allegri.