Francia, Deschamps: "Noi qualità e talento, ma anche grande spirito"

NATIONS LEAGUE

Luis Enrique: "Orgoglioso dei miei ragazzi. Il gol di Mbappé? Sembrava chiaro fuorigioco"

Didier Deschamps si gode il trionfo in Nations League e soprattutto la grande reazione dei suoi, che hanno vinto in rimonta sia la semifinale sia la finale: "La squadra c'è con la testa, abbiamo carattere, abbiamo qualità e talento, ma a livello internazionale non basta: serve anche questo spirito, perché nelle ultime due partite abbiamo affrontato squadre di qualità - ha detto il ct dei galletti dopo la vittoria di San Siro contro la Spagna .- Contro il Belgio in pochi credevano che avremmo potuto rimontare, a parte me e i miei giocatori. Siamo rimasti in partita, poi c'è stata un po' di follia, abbiamo pressato più alti e abbiamo difeso tre contro tre con i nostri centrali. Ma il calcio è anche questo". Getty Images

Poi il ct dei Bleus ha parlato del futuro, a partire dall'appuntamento in Qatar, dove sarà chiamato a difendere il titolo di Campione del Mondo: "Dobbiamo qualificarci. Abbiamo ancora due partite da fare, quando ci saremo ci prepareremo bene come tutti gli altri".

LUIS ENRIQUE: "IL GOL DI MBAPPÉ? SEMBRAVA CHIARO FUORIGIOCO. ORGOGLIOSO DEI MIEI RAGAZZI"

Luis Enrique si è detto soddisfatto della partita fatta dai suoi: "Torniamo a casa senza coppa, ma penso che abbiamo giocato alla pari con i Campioni del Mondo in carica, che hanno un potenziale fisico e una qualità notevoli. Abbiamo fatto il nostro gioco come sempre, all'inizio l'abbiamo un po' pagato, perché sono situazioni nuove per qualche giocatore, ma nella ripresa abbiamo fatto gol e sembrava potessimo vincerla Quando la sblocchi è il momento giusto per colpire l'avversario, ma Benzema si è inventato quel gol... Comunque sono felice e soddisfatto, anche pensando al futuro. Il gol di Mbappé? Dalla panchina si vede poco, mi sembrava che fosse chiaro il fuorigioco, ma mi permetterete di restare nel mio, non parlando di nulla che non posso controllare. Mi piacerebbe parlarne, ma non voglio cadere in questa trappola. Sono 30 anni che faccio l'allenatore, non ho mai parlato in modo negativo degli arbitri. Mi concentro su come far migliorare la mia squadra". Poi ha parlato delle prestazioni di alcuni singoli: "Garcia? Lui, Alonso, Azpilicueta, e Laporte hanno difeso contro il miglior attacco del mondo e hanno fatto una gran partita. Busquets è stato eletto miglior giocatore del torneo, è un giocatore importante e ha dei valori sia dentro che fuori dal campo, ci dà serenità e tranquillità. Siamo stati in grado di battere i Campioni d'Europa in carica e siamo stati quasi alla pari dei Campioni del Mondo".