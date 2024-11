C'è anche l'ipotesi di un nuovo "caso Benzema" nella mancata convocazione di Mbappé

Il precedente è fresco, il ct è lo stesso ed è facile pensare che la situazione si sia ripetuta, nonostante le smentite di Deschamps. Di certo non è un momento felice per Mbappé, e il fatto di non scendere in campo in Nations League è l'ultimo dei suoi problemi. Oltre le accuse, tutte da dimostrare, che arrivano dalla Svezia, c'è il complicato inizio di stagione al Real Madrid. In Spagna fioriscono le polemiche sulla sua poca voglia di sacrificarsi in fase difensiva e la situazione all'interno del club non sarebbe delle migliori. Dal suo entourage, poi, filtrano indiscrezioni sul fatto che dall'Arabia continuino ad arrivare proposte a Kylian che, bisogna ricordarlo, soltanto un anno fa era nel mirino dell'Al-Hilal, arrivato a offrire 300 milioni di euro per portarlo a Riad. Se la situazione a Madrid non dovesse migliorare, sia il club che il suo attaccante potrebbero valutare la possibilità di un addio milionario a fine stagione.