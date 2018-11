Italia-Portogallo, Mancini rilancia Immobile a San Siro

14/11/2018

Squadra che vince non si cambia, a meno che l'allenatore non sia costretto. Infatti dopo due giorni di allenamenti a Coverciano la formazione di Roberto Mancini per affrontare sabato sera il Portogallo inizia a delinearsi: dopo "i tre piccoli" contro la Polonia, il ct azzurro è pronto a schierare un vero 9, cioè Ciro Immobile, al centro dell'attacco nel suo 4-3-3. Mancini ha provato in alternativa Domenico Berardi, ma il calabrese non sembra averlo convinto a pieno. Meglio, quindi, affidarsi a chi quel ruolo lo conosce di più, anche se è richiesto uno sforzo in fase difensiva e pressing sui primi portatori di palla, che a San Siro per i lusitani saranno Pepe e Rubén Dias.