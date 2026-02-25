Motorsport La Ferrari 499P è pronta a riconfermarsi campione del mondo

Il Cavallino ha presentato la nuova veste della Ferrari 499P con cui difenderà i titoli Costruttori e Piloti conquistati nel 2025 nel FIA World Endurance Championship. Perché confermarsi, nell’endurance moderna, è sempre più difficile che vincere. Gli allori iridati FIA campeggiano sugli archi dei passaruota anteriori, sotto lo Scudetto, e – nel caso della vettura numero 51 – anche sulle pinne sopra le portiere, a celebrare il titolo Piloti 2025. Un segno grafico che è insieme orgoglio e responsabilità. La livrea 2026, firmata dal Centro Stile Ferrari, mantiene il legame con la storica Ferrari 312 P, ultimo prototipo di Maranello protagonista assoluto prima del lungo stop nella classifica generale dell’endurance. Il Rosso Scuderia diventa lucido – come sulla SF-26 di Formula 1 – mentre il Giallo Modena sottolinea i volumi, soprattutto attorno al cockpit. Sul piano tecnico non ci sono rivoluzioni. La 499P mantiene il powertrain ibrido: V6 biturbo centrale-posteriore abbinato a un sistema ERS sull’asse anteriore. Un’architettura che richiama la famiglia dei sei cilindri stradali di Maranello, a testimonianza del trasferimento tecnologico tra pista e produzione. Il 2026 porta però una nuova omologazione e una diversa finestra aerodinamica dopo le misurazioni in una galleria del vento. Questo ha imposto una ricalibrazione del pacchetto, con interventi mirati – soprattutto sul fondo – per rientrare nei target di carico e resistenza previsti dal regolamento