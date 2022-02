Valentino Rossi presenta il suo team per la stagione 2022

MOTOMONDIALE

Più grigio che giallo sulla Ducati Desmosedici di Marini e Bezzecchi: "E' la chiusura di un cerchio". Antonelli e Vietti in Moto2

E' il grigio, e non il giallo marchio di fabbrica, il colore preponderante sulle Ducati Desmosedici con cui farà il suo debutto ufficiale in MotoGP la squadra di Valentino Rossi. Il team VR46 ha svelato al teatro Rossini di Pesaro moto e piloti con le nuove livree per la stagione 2022. Nella classe regina correranno il riconfermato Luca Marini e Marco Bezzecchi, mentre in Moto2 ci saranno Niccolo Antonelli e Celestino Vietti. Il team di Vale Rossi si veste di... grigio





































































































































































































































Vedi anche Motogp Rossi: "Pronti per il debutto del team VR46 in MotoGP, corono un sogno" Per la prima volta da oltre vent'anni Rossi non sarà in sella, ma la sua presenza è comunque forte in tutto il paddock del Motomondiale. “È stata una lunga strada dalla Moto3, ma ora siamo pronti ad esordire in MotoGP con un team targato VR46 e quattro giovani piloti che so daranno il massimo. È la chiusura di un cerchio per me e anche per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto. Allo stesso tempo è un grande debutto e l’inizio di un nuovo capitolo di questa bella storia in MotoGP. Siamo qui grazie anche al supporto di tutti i nostri partner e sono contento di dare il benvenuto a Mooney: ci siamo incontrati questo inverno al Ranch, c’è stato subito feeling e ora ci ritroviamo qui su questo palco con queste bellissime moto con i nostri colori”, le parole del pesarese.

LUCA MARINI: "OBIETTIVO TOP 5"

“Sarà una stagione molto importante per me e tutto il Mooney VR46 Racing Team: ho iniziato a prendere confidenza con la nuova Ducati GP22 e a capirne il potenziale negli ultimi test. Le sensazioni sono più che positive, l’obiettivo è riuscire a stare costantemente nel gruppo di vertice, lottare per la Top5 e rimanere sempre nella Top10. Mi piacerebbe salire sul podio poi, so che è un obiettivo molto ambizioso ma ho fiducia nella squadra. Il clima è ottimo, mi sono trovato bene con tutti, ci siamo divertiti e si respira una bella aria. Anche i colori della moto mi piacciono molto, sono quelli della VR46 da sempre”.

MARCO BEZZECCHI: "TANTA ADRENALINA"

“Mancano pochi giorni al Qatar e dovrò imparare a gestire la pressione, positiva, che ne verrà. È stata una lunga attesa e la carica di adrenalina ora è tanta. Sono contento di come sono andati i test, certo ho ancora tanto da fare, abbiamo fatto una sola simulazione di gara ad ora e i primi GP saranno impegnativi. La squadra mi piace, sono affiatati e il clima è buono. Il titolo di Rookie dell’anno è un grande obiettivo, più che altro mi piacerebbe lottare fino alla fine. Sarà una grande emozione scendere in pista in sella a questa moto: ha i colori di Valentino e della famiglia VR46 e dell’italianità di Mooney e della Ducati”.