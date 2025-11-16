MotoGP Valencia: Bezzecchi vince, Raul Fernandez e Di Giannantonio sul podio

© Getty Images
Il Mondiale va in archivio con l'uno-due Aprilia al "Ricardo Tormo" di Chestedi Stefano Gatti
La MotoGP 2025 si conclude con la terza vittoria stagionale (e la seconda consecutiva) per Marco Bezzecchi e per l'Aprilia a Valencia dopo quella della scorsa primavera a Silverstone e quella - appunto recentissima - della seconda domenica di novembre a Portimao. Secondo gradino del podio per un'altra Aprilia: quella clienti Trackhouse di Raul Fernandez che già prima di metà gara infila la Ducati Gresini di Alex Marquez. Il vicecampione del mondo finisce poi sotto attacco da parte di Pedro Acosta (KTM Red Bull) che al ventesimo giro passa lo spagnolo, infilato subito dopo anche da Fabio Di Giannantonio che a due giri dal termine strappa allo stesso Acosta il gradino finale del podio. Marquez Jr. chiude solo sesto, superato nel finale anche dal compagno di squadra Fermin Aldeguer che sigilla così la top five. Settima posizione per Luca Marini con la Honda HRC davanti alla seconda KTM factory di Brad Binder. Jack Miller (Yamaha Pramac) ed Enea Bastianini con la KTM Tech3 completano nell'ordine la top ten.
Si conclude nel peggiore dei modi l'annus horribilis di Francesco Bagnaia, fuori gara già nel corso del primo giro per un contatto con la Honda LCR di Johann Zarco che costringe l'incolpevole ducatista a tirare dritto in curva e ad insabbiarsi nella via di fuga. Abbandono alla fine del primo giro stesso per Franco Morbidelli, finito addosso alla Honda di Aleix Espargaró andando a posizionarsi sulla sua casella della griglia di partenza, al termine del giro di ricognizione. Per il pilota italobrasiliano del team VR46 frattura del quinto metacarpo della mano sinistra e forfait per i test di martedì. Ritiro per caduta ad alta velocità in curva uno per Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) nel corso del settimo dei ventisette giri di gara. Caduta anche per Fabio Quartararo a quattro passaggi dalla bandiera a scacchi. Dura poco più di metà gara la prova di Jorge Martin che alza bandiera bianca al quindicesimo passaggio a causa delle sue condizioni fisiche ancora molto lontane dall'ideale.