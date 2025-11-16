Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

MotoGP Valencia: Bezzecchi vince, Raul Fernandez e Di Giannantonio sul podio

Il Mondiale va in archivio con l'uno-due Aprilia al "Ricardo Tormo" di Cheste

di Stefano Gatti
16 Nov 2025 - 14:51
1 di 51
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La MotoGP 2025 si conclude con la terza vittoria stagionale (e la seconda consecutiva) per Marco Bezzecchi e per l'Aprilia a Valencia dopo quella della scorsa primavera a Silverstone e quella - appunto recentissima - della seconda domenica di novembre a Portimao. Secondo gradino del podio per un'altra Aprilia: quella clienti Trackhouse di Raul Fernandez che già prima di metà gara infila la Ducati Gresini di Alex Marquez. Il vicecampione del mondo finisce poi sotto attacco da parte di Pedro Acosta (KTM Red Bull) che al ventesimo giro passa lo spagnolo, infilato subito dopo anche da Fabio Di Giannantonio che a due giri dal termine strappa allo stesso Acosta il gradino finale del podio. Marquez Jr. chiude solo sesto, superato nel finale anche dal compagno di squadra Fermin Aldeguer che sigilla così la top five. Settima posizione per Luca Marini con la Honda HRC davanti alla seconda KTM factory di Brad Binder. Jack Miller (Yamaha Pramac) ed Enea Bastianini con la KTM Tech3 completano nell'ordine la top ten.

© Getty Images

© Getty Images

Si conclude nel peggiore dei modi l'annus horribilis di Francesco Bagnaia, fuori gara già nel corso del primo giro per un contatto con la Honda LCR di Johann Zarco che costringe l'incolpevole ducatista a tirare dritto in curva e ad insabbiarsi nella via di fuga. Abbandono alla fine del primo giro stesso per Franco Morbidelli, finito addosso alla Honda di Aleix Espargaró andando a posizionarsi sulla sua casella della griglia di partenza, al termine del giro di ricognizione. Per il pilota italobrasiliano del team VR46 frattura del quinto metacarpo della mano sinistra e forfait per i test di martedì. Ritiro per caduta ad alta velocità in curva uno per Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) nel corso del settimo dei ventisette giri di gara. Caduta anche per Fabio Quartararo a quattro passaggi dalla bandiera a scacchi. Dura poco più di metà gara la prova di Jorge Martin che alza bandiera bianca al quindicesimo passaggio a causa delle sue condizioni fisiche ancora molto lontane dall'ideale.

motogp
gp valencia

Ultimi video

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

00:19
Terribile incidente in Moto3

Moto3: spaventoso incidente tra Rueda e Dettwiler

00:20
gresini

Il team Gresini si veste di blu per il GP di Malesia

01:07
DICH AGOSTINI SU MOTGP DICH

Agostini: "Marquez e Rossi? Sono sullo stesso livello"

01:45
dronemisano

Ecco il drone che sfida la MotoGP a Misano

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

I più visti di Motogp

Bezzecchi in pole a Valencia, qualifica da incubo per Bagnaia

Marquez-Sprint a Valencia: Acosta e Di Giannantonio sul podio

Acosta brucia Bezzecchi in prequalifica, Bagnaia e Martin dal Q1

GP Valencia: svetta Miller. Nelle retrovie Bezzecchi, Bagnaia e Martin

Bagnaia: “Tanti momenti negativi quest’anno, spero che la nuova moto mi aiuti”

Marquez e il rapporto con Rossi: "Lui non ha bisogno di me. Io non ho bisogno di lui"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:08
Bagnaia, l'ultima spallata a una stagione nera
16:01
Pattinaggio: figura, azzurro Grassl chiude quinto Skate America
Cristian Chivu (Inter)
16:00
Inter, Chivu a Madrid per vedere Miami-Washington di NFL
15:51
Juventus, occhi sul giovane Rodrigo Mendoza
15:50
Bagnaia: "Finale coerente con tutta la mia stagione, da martedì si volta pagina"