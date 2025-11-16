MotoGP Valencia: Bezzecchi vince, Raul Fernandez e Di Giannantonio sul podio

La MotoGP 2025 si conclude con la terza vittoria stagionale (e la seconda consecutiva) per Marco Bezzecchi e per l'Aprilia a Valencia dopo quella della scorsa primavera a Silverstone e quella - appunto recentissima - della seconda domenica di novembre a Portimao. Secondo gradino del podio per un'altra Aprilia: quella clienti Trackhouse di Raul Fernandez che già prima di metà gara infila la Ducati Gresini di Alex Marquez. Il vicecampione del mondo finisce poi sotto attacco da parte di Pedro Acosta (KTM Red Bull) che al ventesimo giro passa lo spagnolo, infilato subito dopo anche da Fabio Di Giannantonio che a due giri dal termine strappa allo stesso Acosta il gradino finale del podio. Marquez Jr. chiude solo sesto, superato nel finale anche dal compagno di squadra Fermin Aldeguer che sigilla così la top five. Settima posizione per Luca Marini con la Honda HRC davanti alla seconda KTM factory di Brad Binder. Jack Miller (Yamaha Pramac) ed Enea Bastianini con la KTM Tech3 completano nell'ordine la top ten.