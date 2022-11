Vale Rossi: "Era ora che un italiano rivincesse il titolo MotoGP"

VALE HA UN EREDE

Il pesarese elogia il suo successore Bagnaia: "E' bello lavorare con lui, quello che ha fatto è speciale"

Bagnaia, Fernandez e Guevara: campioni in posa















© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Valentino Rossi è stato l'ultimo pilota italiano a vincere il titolo della MotoGP e, finalmente, ha trovato il suo successore. "Bagnaia raccoglie il mio testimone? E' il modo migliore, era ora che un italiano rivincesse il titolo della MotoGP. Che lo abbia fatto Pecco è speciale. E' stata una gara sofferta, ma io ero tranquillo. Nel warm up ha rimesso la moto come piace a lui ed è andato forte, guidando rilassato. E' stato bravo all'inizio con Quartararo che comunque ha fatto una gran gara. E' stata tosta fino alla fine", ha detto il pesarese a Sky. Che poi ha elogiato Bagnaia, prodotto della sua Academy: "La sua dote migliore è che ti rende molto partecipe, è bello lavorare con lui, dargli una mano. Chi lavora con lui lo fa con più gusto, è un grande pregio".

Vedi anche Motogp Stoner: "Bravo Pecco e grazie per il divertimento" Rossi poi traccia un bilancio della stagione del team VR46, la prima in MotoGP. "Uccio (il direttore della squadra Alessio Salucci, ndr) è stato bravissimo, ha fatto un grande lavoro. Non era facile organizzare un team della MotoGP per la prima volto. Bravi tutti e grande Pecco", ha ribadito. Sul futuro: "Vorremmo alzare il livello dell'Academy, ma anche puntare sul nostro gruppo storico. Abbiamo piloti fortissimi e vorremmo provare a dare il massimo per loro. Bezzecchi e Marini? Saranno fortissimi, dobbiamo capire che moto avremo e provarle. Hanno un grandissimo potenziale, siamo pronti per l'anno prossimo".