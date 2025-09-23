Tre all'alba: Marc Marquez, in Giappone il primo match point iridato

Si potrebbe parlare di una pura formalità ma sarebbe (anche) poco rispettoso nei confronti dell'impresa che sta per compiere e dello sport che pratica: di sicuro Marc Marquez si appresta a mettere le mani su un titolo strameritato e l'imminente Gran Premio del Giappone è lo scenario deputato ai festeggiamenti per la nona corona del Cannibale, la settima nella MotoGP ma la prima da sei anni a questa parte e - già che ci siamo - quella che gli permette di "pareggiare" Valentino Rossi.