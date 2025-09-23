Tre all'alba: Marc Marquez, in Giappone il primo match point iridato

Lo spagnolo a un passo - anzi tre - dal suo nono titolo nel Motomondialedi Stefano Gatti
Si potrebbe parlare di una pura formalità ma sarebbe (anche) poco rispettoso nei confronti dell'impresa che sta per compiere e dello sport che pratica: di sicuro Marc Marquez si appresta a mettere le mani su un titolo strameritato e l'imminente Gran Premio del Giappone è lo scenario deputato ai festeggiamenti per la nona corona del Cannibale, la settima nella MotoGP ma la prima da sei anni a questa parte e - già che ci siamo - quella che gli permette di "pareggiare" Valentino Rossi.
Attualmente Marquez Sr. guida la classifica del Mondiale Piloti con 512 punti contro i 330 di Alex: un vantaggio di 182 punti che a Motegi Marc è chiamato ad incrementare fino a 185, vale a dire il monte-punti in palio nei successivi GP di Indonesia, Australia, Malesia, Portogallo e Valencia (37 punti il bottino massimo a disposizione ogni GP). Alex è stato bravo a rilanciarsi con la vittoria di inizio settembre a Barcellona, ma il pilota Gresini non è poi riuscito a ripetersi allo stesso livello la settimana seguente in Italia. I conti sono presto fatti: per stappare lo spumante in Giappone il ducatista deve appunto totalizzare tre soli punti in più del fratello (nella Sprint o nel GP ovviamente non fa differenza).
Nel fine settimana di metà settembre a Misano Adriatico Marc ha... limitato i danni (quelli della caduta nella Sprint, ovviamente) vincendo il GP e garantendosi così la chance di centrare la missione-titolo domenica 28 settembre a Motegi. Sì, domenica e non già sabato 27 perché nella Sprint giapponese nemmeno una sua vittoria e il contemporaneo passaggio a vuoto del fratello minore Alex lo metterebbero al sicuro da una rimonta del suo unico rivale comunque... ai confini della realtà. Sarà in ogni caso l'esito della Sprint definirà la gamma di combinazioni iridate del GP domenicale.
Male che vada, Marc avrà subito un nuovo match point il primo weekend di ottobre a Mandalika, però vuoi mettere la soddisfazione (per lui e per Ducati, già campione Costruttori per il sesto anno di fila a Barcellona) di festeggiare in casa di "mamma" Honda?
