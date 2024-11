Stoner ospite di Vale Rossi al Ranch di Tavullia: "Tanto è cambiato per noi, ma..."

Per tanti anni sono stati rivali, anche molto accesi, sulle piste della MotoGP, ma adesso che hanno entrambi lasciato il Motomondiale, Casey Stoner e Valentino Rossi sono tornati a condividere in amicizia la loro grande passione comune. Così, dopo essere stato tra gli ospiti più attesi di Eicma, l'australiano ha approfittato del suo passaggio in Italia per fare visita al "Ranch" di Tavullia e trascorrere una giornata in sella proprio con Rossi e i suoi amici. "Sono cambiate tante cose tra me e Vale negli ultimi 12 anni: la famiglia, gli amici, ma la passione per le moto sarà sempre la stessa. Grazie per l'opportunità di condividere la pista con te ancora una volta", ha scritto Stoner postando un video della giornata trascorsa tutta "di traverso".