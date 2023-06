Sprint Race Olanda, Bagnaia: "Bezzecchi super, ho dato il 100% per superarlo"

gp olanda

Il ducatista sorride per il risultato ottenuto nella Sprint e fa i complimenti al connazionale per il successo

Francesco Bagnaia chiude la Sprint Race del GP d'Olanda di MotoGP ad Assen al secondo posto alle spalle di Bezzecchi, un risultato che lo fa sorridere ma che lo lascia anche con un leggero amaro in bocca: "È la terza volta che arrivo secondo, oggi sembrava impossibile e ho cercato di stare il più vicino possibile a Bezzecchi, ma stavo faticando. Per domani dobbiamo inventarci qualcosa, ma tutto sommato sono felice per il risultato".

"Bezzecchi sta guidando da paura ed è davvero forte, gli ultimi giri ho provato a riportarmi sotto ma non ne avevo. Ha sfruttato al 100% il potenziale, io più di così non potevo" le parole dell'iridato. Poi sul sorpasso con Bezzecchi ha aggiunto: "Sto soffrendo a far girare la moto nello stretto, lui ha incrociato e pensavo di potermi buttare dentro. Ma non sarebbe stata un'idea saggia e mi sono tirato indietro".

Pecco ha poi concluso: "Stiamo cercando equilibrio, perché la moto nuova nel veloce è stabile e bisogna cercare la quadra per lo stretto. Sappiamo e abbiamo delle idee per domani, la strategia di gara lunga con la gomma dura ci aiuta di più".