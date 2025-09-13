Sprint: Bezzecchi non si tiene a Misano, Alex Marquez e Di Giannantonio sul podio

Dopo la pole position Marco Bezzecchi e la Aprilia mettono a segno la vittoria nella Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Sul secondo e sul terzo gradino del podio salgono rispettivamente Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio su quella "targata" VR46 che precede il proprio compagno di squadra Franco Morbidelli al termine di una bella sfida tra i due piloti italiani. Per Bezzecchi si tratta del ritorno alla vittoria Sprint dopo più di due anni (Assen 2023). KO a metà distanza causa scivolata prima Fabio Quartararo (in quel momento quarto con la Yamaha) e subito dopo Marc Marquez che - dopo una fase di studio nei giri iniziali - aveva appena strappato la prima posizione a Bezzecchi.