Sprint: Bezzecchi non si tiene a Misano, Alex Marquez e Di Giannantonio sul podio

Sabato magico per il pilota romagnolo e per la Casa venetadi Stefano Gatti
© IPA
Dopo la pole position Marco Bezzecchi e la Aprilia mettono a segno la vittoria nella Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Sul secondo e sul terzo gradino del podio salgono rispettivamente Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio su quella "targata" VR46 che precede il proprio compagno di squadra Franco Morbidelli al termine di una bella sfida tra i due piloti italiani. Per Bezzecchi si tratta del ritorno alla vittoria Sprint dopo più di due anni (Assen 2023). KO a metà distanza causa scivolata prima Fabio Quartararo (in quel momento quarto con la Yamaha) e subito dopo Marc Marquez che - dopo una fase di studio nei giri iniziali - aveva appena strappato la prima posizione a Bezzecchi.
© IPA
Nessun conseguenza fisica per il dominatore del Mondiale e per il "Diablo". Gara incolore per Francesco Bagnaia che perde alcune posizioni ad inizio gara e chiude mestamente tredicesimo. A chiudere la top five con una prova tutta in progressione è Pedro Acosta (KTM Red Bull) che precede il connazionale Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Luca Marini con l'unica Honda HRC in gara dopo il forfait di Joan Mir. Ottava posizione per Jorge Martin con la seconda RS-GP di Aprilia Racing. Nona posizione per Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Enea Bastianini che chiude la top ten e una prova tutta in rimonta, scattata dall'ultima fila.
