Solo Quartararo tra le VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio a Misano

Giallo fluo in cima alla classifica dei tempi del primo turno di prove libere del Gran Premio di Misano: Franco Morbidelli firma il miglior tempo in sella alla Ducati del team Pertamina Enduro VR46 in un minuto, 31 secondi e 342 millesimi, finendo però a terra a prove ormai terminate. Alle spalle dell'italo brasiliano chiude con un tempo fissato in zona Cesarini Fabio Quartararo (+0.249) che precede l'altra Desmosedici targata VR46 di Fabio Di Giannantonio, staccato di 254 millesimi dal proprio compagno di squadra. Quarto e quinto tempo per i due fratelli Marquez: ritardo dalla vetta di 258 millesimi per Alex (vincitore cinque giorni fa a Barcellona) e di 269 per Marc, a caccia nel weekend italiano dei punti ce potrebbero consentirgli di laurearsi poi campione a fine mese in Giappone. Luca Marini (Honda) sigla il sesto tempo con un ritardo di soli due millesimi da Marquez Sr., mentre Francesco Bagnaia chiude appena fuori dalla top ten (undicesimo) con un distacco superiore al mezzo secondo (587 millesimi) da Morbidelli. Tornando tra i primi dieci, alle spalle di Marini c'è la KTM factory di Pedro Acosta (+0.321). Marco Bezzecchi è ottavo con la Aprilia ufficiale. A separarlo dal proprio compagno di squadra Jorge Martin (decimo) è la RS-GP Trackhouse di Raul Fernandez. Non va oltre il quindicesimo tempo Enea Bastianini con la KTM Tech 3 (+0.675). Tra lui e il compagno di squadra Maverick Vinales la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer.