Sei GP in otto settimane per Crutchlow: "Spero di non ripetere le figuracce dell'anno scorso!"

MOTOGP

Il pilota inglese fino al termine della stagione sulla Yamaha appartenuta ad Andrea Dovizioso

© Getty Images È di gara lunga il ritorno più importante, quello di Marc Marquez al GP d'Aragona, ma non l'unico: sul MotorLand spagnolo e nei successivi appuntamenti overseas che precedono il gran finale di Valencia, di nuovo in Spagna, vedremo in azione in gara Cal Crutchlow. Il collaudatore Yamaha è stato infatti scelto per sostituire da qui a fine Mondiale Andrea Dovizioso che ha chiuso la sua carriera nelle MotoGP lo scorso 4 settembre a Misano Adriatico.

© Getty Images

Fedelissimo della Honda per buona parte del suo decennio di carriera nella premier class con tre vittorie), il grintoso pilota di Coventry (trentasette anni tra un mese e mezzo) è tornato all'ovile Yamaha - Casa con la quale aveva corso per tre stagioni - nel ruolo di collaudatore all'indomani del suo ritiro, alla fine del Mondiale 2020, all'epoca appunto capolinea di una lunga militanza nella MotoGP, comprensiva anche di una stagione (il 2014) in sella alla Ducati ufficiale. L'anno scorso però la Casa di Iwata lo ha prelevato dallo... splendido isolamento del ruolo di test rider, richiamandolo in servizio "agonistico" per quattro GP consecutivi: Stiria e Austria a Spielberg al posto dell'infortunato Franco Morbidelli, Inghilterra e... Aragon dopo il licenziamento di Maverick Vinales. Yamaha Petronas prima, poi Yamaha Monster. Un rientro allora parecchio complicato, anche perché Cal non aveva più guidato la moto da test di inizio stagione: nessun punto conquistato ed un un ri-debutto piuttosto affannoso... come lui stesso ha rivelato in un'intervista al sito web ufficial della MotoGP:

"Quando sono rientrato l'anno scorso in Austria, non avevo più guidato la moto da poco meno di sei mesi, in occasione dei test precampionato di Losail. Sono salito sulla moto ed alla prima uscita... quasi la spengo. Poi ho rischiato di andare contro il muretto, ho fatto tutta la corsia box andando a destra e a sinistra. Lì per lì ho pensato: non mi ricordavo che fosse così difficile...! Entrato in pista ho accelerato e la testa mi è partita all'indietro per la velocità e le forze-G. Mi sono detto: Spero che non sia tutto così! E in effetti nel giro... di un giro era tutto a posto. Non ero esattamente in forma ma quest'anno dovrebbe andare meglio, non vedo l'ora".

© Getty Images

Da Aragon a Aragon, insomma: memorie recenti non esattamente indolori, che non dovrebbero però tornare d'attualità per Cal, uno dei piloti più genuini in azione nel Mondiale lungo tutti gli anni Dieci di questo secolo. Lo stato di forma è decisamente migliore e la squadra è quella con la quale ha lavorato l'anno scorso nelle due tappe austriache del Mondiale. Oltre ai sei GP in programma, il nostro prenderà parte anche a due sessioni di test. Ci sono tutte le premesse per un mini-campionato (sei uscite di un Mondiale che conta venti appuntamenti) da affrontare con impegno e magari la chance di levarsi qualche piccola soddisfazione. Certo, la M1 RNF non ha fin qui mostrato grande competitività...

"Non ho grandi aspettative, farò semplicemente del mio meglio per dare qualche informazione in più alla Yamaha sulla M1 attuale. Ma tornare in sella ed in gara non è facile. Puoi fare tutti i test del mondo, avere buone sensazioni, andare forte e andare forte a ritmo gara niente si avvicina alla competizione. Il il passo che tengono tutti i miei colleghi quest'anno è impressionante. In ogni caso non vedo l'ora di rituffarmici dentro. Sei gare... ma soprattutto sei gare in otto settimane, oltre a due sessioni di test già programmate! Passo dall'essere la persona meno indaffarata di tutte a quella più occupata in assoluta. Ma va benissimo così, ci mancherebbe! Rivedrò tanti amici nel paddock e poi quest'anno ho guidato più spesso la moto, quindi riparto da un livello più alto rispetto all'anno scorso!"