Rossi premiato dalla Federmoto alla festa per i 110 anni

Valentino Rossi e Antonio Cairoli sono stati i grandi protagonisti alla festa per i 110 anni della Federazione motociclistica italiana. I due campioni sono stati premiati dal presidente Giovanni Copioli per i tanti successi e le grandi emozioni che hanno regalato al nostro Paese. Durante la cerimonia, poi, Rossi ha svelato come è andato il test a Valencia con l'Audi R8 LMS GT3 del team WRT che potrebbe preludere a una collaborazione futura nelle gare di endurance. "Posso dirvi che ho fatto gli stessi tempi che con la MotoGP (1'30" in qualifica, ndr)", ha detto.