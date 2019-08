Rossi è già nel 2020: test con la nuova Yamaha

A Brno Valentino Rossi è già proiettato nel 2020 e nei test ufficiali MotoGP è sceso in pista con il prototipo della Yamaha M1 studiato per la prossima stagione. Carena nera, in carbonio, con alcuni dettagli diversi a nascondere un'evoluzione del motore per aumentare la potenza e quindi la velocità. Nuovo anche il telaio, ma tutto è ancora top secret.