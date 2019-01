Rossi è pronto: "La nuova moto è molto bella"

15/01/2019

Valentino Rossi non vede l'ora di tornare in sella alla sua Yamaha per test e Mondiale. Nel frattempo ha posato per le foto di rito con la nuova livrea ed assicura: "La moto è molto bella, è iniziata ufficialmente la stagione". E la M1 sarà molto diversa visto l'abbandono della Movistar e l'arrivo di Monster come main sponsor.



Sull'amicizia con Hamilton: "Lui è sempre molto attivo e anche un po'... sborone. Noi italiani siamo diversi. L'ho sentito per farlo venire al Ranch, ma è sempre molto impegnato", ha detto a Radio Deejay.



Il 16 febbraio prossimo sarà il suo 40.esimo compleanno: "Non ci avrei mai pensato di correre fino a questa età, ma l'importante è rimanere competitivi. L'esperienza è molto importante per conoscere le piste e lavorare per la gara, i giovani sono più coraggiosi. La paura ce l'hanno tutti ed è importante averla, ma dipende da come reagisci. Non siamo dei matti...".



La sensazione in pista dopo l'ultimo infortunio: "Dopo essermi rotto la gamba avevo una gran voglia di tornare in sella: questo è l'essere pilota. Dopo 17 giorni sono risalito in moto e non ho avuto paura: con gli antidolorifici ce l'ho fatta".



Poi capitolo Marquez: "Rischia moltissimo ed è troppo coraggioso. Cade tanto e va sempre alla ricerca del limite. Fai dei botti incredibili e poi torna in pista come se niente fosse. È bravissimo".



Sui giovani della VR46 Academy: "Morbidelli e Bagnaia sono i più forti. Abbiamo lavorato per portarli in MotoGP con una buona moto. Franco avrà Forcada che conosce la M1 come le sue tasche e questo è un problema... per me. Marini l'anno scorso è stato fortissimo, è cresciuto moltissimo e si è impegnato. Ha anche vinto in Malesia e ho pianto: siamo due buoni fratelli".