Rossi: "Dispiace lasciare, ma è arrivato il momento. Avevo già deciso nel 2019, poi..."

MOTOGP

Il "Dottore" racconta i retroscena del suo ritiro e annuncia: "Futuro? Sarà in campionato endurance"

Ultime cinque gare in programma nella stagione di MotoGP, ultimi giri in pista per Valentino Rossi che al termine di questo Motomondiale parcheggerà definitivamente la moto e si ritirerà. L'annuncio dell'addio alle corse ha fatto rumore, eppure il "Dottore" aveva già preso questa decisione due anni fa: "La prima volta che ho pensato di smettere è stato al Mugello nel 2019, poi è stato tutto un po' strano e il Covid ha cambiato tutto. E' come se in un momento fossi riuscito a fare un passo indietro, sono uscito dalla bolla e ho capito che c'era altro oltre la MotoGP". Getty Images

Nella sua penultima Misano, Valentino Rossi ha raccontato cosa l'ha spinto a continuare la sua carriera e cosa, invece, lo ha portato a chiudere a fine stagione. "Sono sereno, mi dispiace smettere con la MotoGP, ma non sono competitivo. Sarebbe stato bello essere più veloci per l'ultimo anno della carriera, ma fino alla fine darò il massimo. Per andare avanti per così tanto tempo ovviamente ti deve piacere il lavoro, la vita che si fa, la pressione e il perché. A me guidare dà gusto, le sensazioni dopo le vittorie o una bella gara mi hanno sempre motivato. Quella che provi è una pressione nella quale non stai bene, ma ti piace. Se non l'hai per un po' ti manca, è un bello e brutto insieme, ti rende nervoso e teso ma ti dà la forza per tirare fuori il massimo. Oltre Valentino Rossi, pilota del Motomondiale, sono anche altro e ho tanto nella mia vita. Ma ero sempre nella bolla del "pilotismo"", ha aggiunto a Sky.

Sarà addio alle due ruote, ma nel futuro si prospetta l'avventura nel mondo delle auto: "Abbiamo avuto tante offerte interessanti, si può fare un buon programma e devo ancora decidere in che campionato andrò. Sarà sicuramente Endurance con macchina GT, ma dobbiamo ancora capire dove".

Quel che è certo nel futuro del "Dottore" è l'arrivo di una bimba insieme alla compagna Francesca Sofia Novello: "Sono molto contento, negli anni passati sono state dette tanto cavolate su di me e annunciarlo io mi ha reso molto felice. Ho sempre voluto essere padre, avrei aspettato un po' per fare delle vacanze con la Franci ma è venuta subito. Siamo contentissimi, siamo curiosi di vedere cosa succederà".