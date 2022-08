Red Bull Ring: circuito "mickey mouse", emozioni da kolossal

MOTOGP

La tredicesima tappa del Mondiale delle due ruote segna il debutto della nuova chicane del circuito austriaco

© Getty Images Ignorata poco più di un mese fa dalle monoposto di Formula Uno, la "esse" che spezza in due il velocissimo "snake" in salita tra curva uno e curva tre del Red Bull Ring sdovrà essere... scrupolosamente osservata dalle moto che questo fine settimana danno vita al tredicesimo appuntamento del Mondiale. Introdotta in seguito all'incidente tra Johan Zarco e Franco Morbidelli nel GP d'Austria del 2020, primo dei due appuntamenti ospitati quell'anno( come poi anche nel 2021) dal Red Bull Ring, la chicane sinistra-destra-sinistra snatura ulteriormente - rallentandolo - un tracciato che - dal velocissimo e spettacolare ottovolante di un tempo, si è ormai trasformato in un circuito "mickey mouse".

Realizzata secondo le indicazioni di Franco Uncini, delegato della Federazione Internazionale per la sicurezza e l’omologazione dei circuiti, la nuova esse ha appunto il compito di rallentare le moto nel velocissimo tratto in salita che porta dalla prima curva al termine del rettifilo dei box all'uncino destrorso della famigerata curva tre, teatro degli episodi più caldi ed interessanti dei GP a due come a quattro ruote sul circuito austriaco. Le immagini - piuttosto terrificanti - le abbiamo ancora tutti negli occhi: la bagarre tra Zarco e Morbidelli all'inizio del nono dei venti giri di gara, il contatto, la Yamaha dell'italiano che scivola sull'asfalto, rimbalza e taglia proprio la curva tre al suo interno, infilandosi "miracolosamente" tra le M1 factory di Vinales e Rossi, che in quel momento occupavano la sesta e la settima posizione.

© Getty Images

Tutti illesi o quasi al termine di una domenica drammatica, che era iniziata con un altro incidente, avvenuto non molto lontano da quello della MotoGP, al quinto giro della gara della Moto2. Sbalzato in aria dalla sua Kalex all'uscita di curva uno, Enea Bastianini (che a fine stagione i sarebbe laureato campione del mondo) gattonò rapidamente verso... la salvezza, evitato dai suoi colleghi ma non da tutti. Coperto fino all'ultimo da Jake Dixon infatti, Hafizh Syahrin centrò in pieno con la sua Speed Up la moto dell'italiano, ad una velocità superiore ai duecento chilometri orari. Il pilota malese se la cavò senza gravi conseguenze, pensando alla violenza dell'impatto ed al suo volo in aria ma sarebbe stato costretto a saltare il bis di Spielberg sette giorni più tardi: quella prima edizione del GP della Stiria passato... alla storia per il drammatico salto in velocità di Maverick Vinales dalla sua Yamaha senza freni...!

© Getty Images

Un impianto ampiamente... rimaneggiato nel corso degli anni ma sempre ricco di suspense e di emozioni forti, quello di Spielberg. Pure numerose, avendo ospitato ben quattro prove iridate tra 2020 e 2021! Come non ricordare, oltre agli incidenti di cui sopra, il rogo della KTM della "wild card" di lusso Dani Pedrosa e della Aprilia del terzo pilota della Casa veneta Lorenzo Savadori nelle prime battute del GP della Stiria di un anno fa (preceduto dall'annuncio del ritiro di Valentino Rossi!), quando l'italiano - costretto al forfait nel bis di Spielberg sette giorni più tardi - centrò la moto austriaca ferma in mezzo alla pista dopo un scivolata del tre volte iridato spagnolo. Dove? Alla curva tre, of corse!