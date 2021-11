Quartararo pronto per Portimao da campione: “Qui per la vittoria o il podio”  

MOTOGP

L'iridato arriva da giorni di festeggiamenti: “Una settimana speciale”. Bagnaia: “Vorrei lottare ancora con lui”. Puig: "Lunedì nuovo controllo per Marquez"

Fabio Quartararo arriva a Portimao da campione del mondo di MotoGP, ma con la solita ambizione: “Sono qui per lottare per la vittoria o per il podio - dichiara il pilota Yamaha nella conferenza stampa – anche se ho già raggiunto il mio obiettivo. È stata una settimana speciale”. Proverà a dargli filo da torcere nel Gp d’Algarve Francesco Bagnaia: “Vorrei lottare ancora con Fabio, ma non come a Misano. Qui sono già riuscito a essere veloce”.

La MotoGP arriva al suo penultimo appuntamento stagionale. Domenica alle 14 scatterà il Gp d’Algarve, a Portimao, e Fabio Quartararo correrà la sua prima gara da campione del mondo: “È stata una settimana speciale, ho raggiunto il mio obiettivo – racconta nella conferenza stampa – ma darò comunque il massimo questo week end. Sono qui per lottare per la vittoria e per il podio. Sarebbe bello riuscire a vincere ancora”. Intanto le idee per la prossima stagione sono già chiare: “La Yamaha mi deve dare la velocità di punta. Sulla moto sto benissimo. Non userò il numero 1, ho iniziato la mia carriera con il 20 e lo terrò fino alla fine. Non penso di essere il numero uno”.

Nessun rimpianto per Francesco Bagnaia, secondo nel mondiale dopo che la caduta a Misano gli ha tolto le ultime residue chance di titolo: “Sono più deluso per aver perso la gara che per il campionato. Fabio lo merita, sono dietro di tanti punti e lo sarei anche se avessi vinto a Misano”. La testa è già su questo weekend: “Le ultime due gare saranno importanti per me. Vorrei lottare con Fabio, ma non come a Misano. Combattere dall’inizio alla fine. Su questo tracciato sono già riuscito a essere veloce”.

Senza Marc Marquez, assente per una commozione cerebrale rimediata in un allenamento off-road, la HRC si affiderà soprattutto a Pol Espargaro, che sta lavorando sullo sviluppo della moto: “Abbiamo iniziato a lavorare per il futuro. Vogliamo fare il massimo per l’anno prossimo. Voglio godermi la moto nella prossima stagione, come non sono riuscito a fare in questi mesi per le difficoltà che ho avuto”. Infine qualche battuta su Marquez: “La salute è la cosa più importante. Se non è qui, significa che non è pronto. Bisogna essere al 100%, almeno di testa. Speriamo torni presto”.

PUIG: "MARQUEZ? LUNEDI' NUOVO CONTROLLO"

Marc Marquez, costretto a rinunciare al Gp dell'Algarve di questo weekend per un infortunio che si è procurato in allenamento, potrebbe saltare anche l'ultima gara della stagione a Valencia. "Ha sbattuto la testa mentre faceva enduro sulle montagne vicino a Cervera. È stato un piccolo colpo, ma una volta tornato a casa continuava a giragli la testa come se fosse in uno stato confusionale - ha raccontato il team manager della Honda HRC Alberto Puig a Sky - . È stato visitato a Barcellona, lunedi avrà un ulteriore controllo per capire se poter rientrare a Valencia", ha concluso Puig chiarendo che il pilota spagnolo "non ha avuto problemi al braccio o in altre parti del corpo".