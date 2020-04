Quando Simoncelli sognava: "Voglio andare al Milan"

Marco Simoncelli manca terribilmente a tutti gli appassionati di motomondiale ma era anche un grande tifoso di calcio, come riviviamo in questa pillola andata in onda a Grand Prix. Il Sic mostrava orgoglioso il gagliardetto del Milan scherzando anche: "Con Vale (Rossi che è interista, ndr) ci becchiamo sempre". Poi, rispondendo a una domanda di un tifoso che parlava di MotoGp, con grande senso del dribbling aveva rivelato il suo sogno: "In quale squadra vorrei andare? Il Milan!".