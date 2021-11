Qualifiche Valencia, Martìn: "Pole incredibile, podio possibile". Miller: "Grande sfida Ducati"

MOTOGP VALENCIA

Tripletta Ducati in prima fila, soddisfazione per Jorge Martìn e Jack Miller

Sorride Jorge Martìn, alla quarta pole stagionale per una prima fila importantissima nel GP di Valencia. Il pilota Ducati, in corsa per il titolo di rookie dell'anno, si è detto soddisfatto per il traguardo raggiunto al Tormo: ""Finire l'ultima della stagione con una pole e avere le tribune piene per la prima volta è davvero incredibile. Sono molto contento e fiducioso per domani, c'è ritmo e siamo in forma". Valencia, una Ducati da super pole Getty Images

"Mi manca qualcosa per vincere, Bagnaia e le Suzuki sono in grande forma ma io proverò a giocarmi le mie carte sperando di finire bene. Il passo è buono, il podio è alla nostra portata" il commento dello spagnolo.

Terza casella in griglia di partenza per Jack Miller: "È stata una super sfida in casa Ducati, abbiamo dato il massimo ed è stato veramente molto bello. Bello vedere le Ducati in prima fila, per quanto mi riguarda ho fatto un bel giro e mi sentivo bene, ma sono scivolato alla nove e ho perso la linea ed è andata così. Sono pronto per domani, sono fiducioso e mi sento messo bene".