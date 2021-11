Qualifiche Valencia, Bagnaia: "Avrei preferito la pole". Rossi: "Grazie Pecco, grande sabato"

MOTOGP VALENCIA

Il ducatista ammette la "delusione", il "Dottore" lo ringrazia per l'aiuto in Q2

Sabato da incorniciare per la Ducati al Tormo di Valencia, con una magnifica tripletta in prima fila in vista dell'ultimo GP della stagione. Secondo posto in griglia di partenza per Francesco Bagnaia, che non nasconde di aver preferito la pole: "Avrei preferito la pole, sono comunque contento e Martìn è stato molto bravo. Non riesco a fare il giro perfetto e non capisco perché, ma abbiamo fatto un gran lavoro e di questo sono contento". Valencia, una Ducati da super pole Getty Images

Nel corso del Q2 anche uscite da traino per Pecco, che si è portato alle spalle Valentino Rossi per aiutarlo a conquistare un miglior piazzamento in griglia: "Poco e mi facevo tamponare, era entrato nel mio tunnel d'aria. Trainarlo è il minimo che potevo fare, se potrò aiutarlo lo farò sempre".

Decimo posto per Valentino Rossi, che nel suo ultimo GP in carriera in MotoGP partirà dalla quarta fila: "Per me e per il team è stato un grande sabato. Fin dal mattino ho trovato migliore sensazioni in sella, con il setup e con le gomme. Sono riuscito a entrare direttamente in Q2 e quello cambio tutto, poi le FP4 non sono andate male. Infine, in qualifica, ho migliorato il mio tempo e ho chiuso un’altra volta nei primi 10, per di più vicino alla migliore Yamaha. È veramente una bella sensazione per me e tutto il box all’ultima gara. A parte il momento emozionante, è importante riuscire a fare una bella gara. Pecco mi ha aiutato e sono contento. Non avevamo deciso una vera strategia insieme, ma sono uscito dietro di lui, mi ha visto e ha continuato a spingere. Lo ringrazio. Poi è caduto, ma per me la qualifica era comunque finita, riuscivo a dare il meglio solo al primo giro. Forse avrei potuto fare un pochino meglio, ma il mio potenziale è questo”.

Non del tutto soddisfatto Franco Morbidelli, che partirà 11° dietro Rossi: "Sono un po' deluso dalla qualifica di oggi, ho peccato di presunzione facendo un cambiamento nel forcellone e non sono riuscito a sfruttare al massimo il potenziale della moto. Ero fiducioso di poter fare meglio nel secondo time attack, ma la bandiera gialla su Bagnaia mi ha rallentato. Peccato, ho fatto una cavolata a provare certe cose in qualifica. Ma siamo giovani e non c'è esperienza in questa moto, abbiamo provato tanto in poco tempo. Siamo stati comunque veloci, ma se voglio andare forte e stare lì davanti con gli altri mi serve più atletismo che al momento non ho perché non riesco a muovermi tanto in moto"

Solo 13° Andrea Dovizioso, che ha visto sfumare la Q2 per soli 71 millesimi: "Come velocità mi sono avvicinato, ma siamo tutti vicini e sono a due decimi dal primo Yamaha. Difficile partire più avanti, ma questo weekend sta andando meglio. Non so cosa potrò fare in gara, dipenderà dalla partenza e cercheremo la costanza per fare del nostro meglio".