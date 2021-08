Qualifiche Stiria, Bagnaia: "Passi avanti, posso fare meglio di Quartararo"

MOTOGP STIRIA

Il pilota del team Ducati ha dovuto lottare con la sua Desmosedici prima di trovare il giusto setting, ora il weekend è in discesa

Il Red Bull Ring di Spielberg si conferma sempre più una pista sulle corde della Ducati, Francesco Bagnaia lo sa bene e dalla seconda casella in griglia di partenza proverà a insidiare la leadership mondiale di Fabio Quartararo. Il pilota torinese, al termine delle qualifiche, si è detto soddisfatto di quanto fatto: "Sono contento, abbiamo fatto un gran lavoro e non era facile".

"Non avendo corso l’anno scorso qui non avevo strategie di elettronica, abbiamo riadattato la moto e fatto tanti step in avanti. Domani se sarà pioggia sappiamo che lavoro abbiamo fatto ieri, possiamo sfruttare ogni opportunità" ha detto Bagnaia.

In merito a quelle che potrebbero essere le condizioni meteo di domani, il pilota torinese ha lanciato la sfida al "Diablo": "Ovviamente tutti preferiamo l’asciutto, le staccate sono difficili. Ma tutti abbiamo fatto passi avanti, io e Martìn siamo messi meglio come velocità ma sul bagnato possiamo fare sicuramente meglio di Quartararo".