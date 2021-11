Qualifiche GP Algarve, Bagnaia: "Potevo fare di più". Miller: "Domani servono scelte giuste"

MOTOGP ALGARVE

Soddisfazione ed entusiasmo per il duo Ducati, amaro in bocca per Joan Mir

Ennesimo weekend di qualifica da incorniciare per la Ducati, che festeggia la quinta pole consecutiva di Francesco Bagnaia e la doppietta in prima fila con Miller. Il piemontese si è detto soddisfatto di quanto fatto a Portimao: "Questa pista mi fa divertire tanto, stiamo lavorando in maniera perfetta e dobbiamo solo decidere per domani che gomma usare. Riesco ad essere competitivo in qualifica, sono molto contento". Portimao, Bagnaia da record Getty Images

"È stata una pole meritata e avrei potuto anche fare di più e abbassare il tempo. Il passo è forte, abbiamo tanti dati e domani vedremo che scelta fare. Stoner? Sarebbe bello averlo come coach, spero Ducati ci faccia questo regalo per Natale" il commento di Bagnaia.

Soddisfazione anche per Miller: "Non è stato male, avrei voluto migliorare il secondo giro ma ho fatto degli errori in curva 8 e non sono uscito bene. Le sensazioni sono buone, mi sento bene e questa doppietta ci fa avere prospettive buone. Speriamo di prendere le giuste scelte per domani, ci sono comunque diverse cose da studiare e sulle quali migliorare".

Nervosismo e amaro in bocca per l'iridato Joan Mir, che partirà dalla terza posizione in griglia: "Non sono soddisfatto perché ho fatto il tempo con la prima gomma e speravo di poter migliorare dopo. Non capisco cosa ha fatto Marquez, mi è stato dietro per tutta la sessione e appena ho voluto spingere mi ha chiuso davanti. Non capisco le strategie di questo tipo, non sono contento per questo. Sono soddisfatto della prima fila, ma non ho potuto dare il 110% e sono molto arrabbiato. Proveremo domani a sfruttare l'occasione della prima fila".