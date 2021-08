Qualifiche Austria, Martìn: "Tempo incredibile". Quartararo: "Tutti cercano scia"

MOTOGP AUSTRIA

Seconda pole di fila al Red Bull Ring per lo spagnolo del team Ducati Pramac che punta al bis di vittorie in Austria

Un'altra pole da record in Austria per Jorge Martìn, che per il secondo fine settimana di fila partirà davanti a tutti al Red Bull Ring di Spielberg. Incredulo e soddisfatto, il pilota spagnolo punta anche al bis sul podio: "Spero domani di avere il ritmo per trovare un posto sul podio, oggi mi sono trovato parecchio in difficoltà e ho fatto il rookie in tutti i sensi con cadute e scie". Austria, altra pole da Martìnator Getty Images

“Oggi ho fatto una giornata da rookie, sono caduto e non ero comodo sulla moto. Abbiamo provato nelle FP4 e siamo entrati dal Q1, ho preso la scia perché non mi sentivo bene. Ho preso un po' di scia da Bagnaia e dal mio compagno. Ho fatto un tempone incredibile, non ci credo. Sono in un momento molto felice" ha infatti spiegato Martìnator.

Secondo posto in griglia di partenza e qualche polemica per il Diablo Fabio Quartararo: “Tutti si mettono in scia e faccio fatica con la moto. Peccato, in questa pista è difficile per i rettilinei e non potevo migliorare, perdiamo tanto sull’accelerazione. L’obiettivo era la prima fila e l’abbiamo conquistata, sono contento di esserci riuscito. Siamo messi molto bene per la gara, in FP4 abbiamo fatto un passo forte.