Qualifiche Austin, Martìn: "Pole inaspettata". Miller: "Lavoro fantastico, sono felice"

MOTOGP AMERICHE

Lo spagnolo si è detto sorpreso per la pole conquistata, ma la sua presenza in prima fila è ormai una garanzia

Un'altra pole position, l'ennesima prima fila per Jorge Martìn che in questo avvio di stagione di MotoGP sembra essere sempre più l'uomo da battere in qualifica. Il pilota del team Pramac apre il trenino di cinque Ducati in prima fila in Texas, un risultato da applausi che però "Martìnator" non si aspettava: "Siamo veloci e lo sappiamo, ma oggi non mi aspettavo assolutamente questa pole. I tempi di questa mattina mi dicevano altro, poi abbiamo cambiato qualcosa nella moto ed è venuto fuori questo tempo". Getty Images

Ma qual è il segreto per questo risultato? "Un risultato ottenuto grazie a questo team fantastico, sono fortunato ad averli con me a lavorare. Sono contento, il passo non è male e daremo il massimo domani e vedremo come andrà" ha spiegato lo spagnolo.

Seconda casella in griglia di partenza per Jack Miller: "Il vento ci ha mostrato quanto sia buona questa moto, stiamo andando veramente molto bene e sono molto felice di quanto fatto oggi. Sono più che soddisfatto, più di quanto lo ero ovviamente in Argentina".