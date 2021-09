Qualifiche Aragon, Bagnaia: "Sta andando tutto bene, siamo pronti per la gara". Rossi: "Traffico e troppa confusione"

MOTOGP ARAGON

Il pilota piemontese è il nuovo recordman della pista spagnola

Soddisfazione e tanti sorrisi in casa Ducati, con Francesco Bagnaia che conquista la pole position e batte il record della pista che dal 2015: "E' la mia prima fila qui, sta venendo tutto bene in questo weekend e siamo stati velocissimi. Non mi aspettavo di fare questo tempo, il record durava già da sei anni e siamo andati fortissimo. E' stato incredibile, l'abbiamo fatto al primo giro sfruttando al massimo il grip spingendo subito". Aragon, una pole da record





































































































"Fare un tempo così è gustoso, aver battuto il record mi dà molta carica. Il nostro passo è molto buono, siamo preparati per domani perché abbiamo fatto qualche giro in più della gara per testare le gomme" ha detto Bagnaia.

Nonostante il 21° posto in griglia di partenza Valentino Rossi non è del tutto deluso: "Per noi è stata una giornata positiva rispetto a ieri, abbiamo migliorato il passo e il time attack. Ma siamo tutti incollati, in Q1 non ho fatto il giro buono e il potenziale c'era. Ho sempre trovato traffico, fatto confusione e per questo partirò dietro".