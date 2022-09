Qualifiche Aragon, Bagnaia: "Mi sono preso dei rischi, sono contento". Bastianini: "Qualche errore di troppo"

MOTOGP ARAGON

Un'altra tripletta in prima fila per la Ducati, che ad Aragon porta a casa una qualifica da incorniciare tra i piloti del presente e del futuro

Aragon, è tris Ducati in prima fila

















































































1 di 42 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 42 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La sessione di qualifiche del GP di Aragon regala ancora una volta la pole position a Francesco Bagnaia, giunto alla quinta stagionale e all'undicesima in carriera in MotoGP. Un vero e proprio tripudio Ducati in prima fila, con l'italiano che sarà seguito da Miller e Bastianini. Per Pecco tanta soddisfazione: "Siamo molto veloci, sono molto contento perché è stata una qualifica davvero bella perché cercavo il giro perfetto. Mi è piaciuto molto guidare, la moto mi segue molto bene e sono molto contento".

"Sapevo di avere un solo giro a disposizione e che girando da solo era fondamentale fare subito il tempo. Averne tante dietro sapevo potesse essere un'arma a doppio taglio, ma mi sono preso qualche rischio perché era l'ultimo ostacolo per fare il tempo perfetto. Sono molto felice, ho messo a posto il T4 che era un punto debole e l'ho fatto forte. Menomale che la gomma dietro mi ha assecondato" ha spiegato Bagnaia.

Il pilota torinese ha poi analizzato la posizione di partenza di Quartararo: "Oggi ho cercato di fare una strategia in modo tale da avere più moto tra me e lui, ne avevo 4-5. Domani sarà dura perché io, Bastianini e Quartararo abbiamo lo stesso passo e servirà partire bene e dettare il tempo".

In prima fila, come detto, anche Jack Miller dalla seconda posizione in griglia: "È stato un altro buon sabato, abbiamo fatto un buon lavoro e continuiamo a crescere. Ho spinto tanto, sono andato forte e il giro di Pecco è stato super. Siamo messi bene per domani, ho capito tanto sulle gomme e posso fare un bel lavoro. Andare così veloci è davvero bello, ma Pecco è stato impeccabile. Dobbiamo continuare a spingere, stare davanti è una grande opportunità per la gara. Ieri non ero contento del passo, ma nella notte abbiamo lavorato e migliorato. Domani possiamo fare un lavoro fantastico, se riusciamo a mantenere la calma possiamo fare un gran bel weekend. Ho le possibilità per poter lottare con gli altri".

A completare la prima fila tutta Ducati c'è Enea Bastianini: "Sono molto contento per oggi, abbiamo fatto un lavoro ottimo e le qualifiche sono state molto belle. Ho fatto qualche errorino qua e là per cercare di migliorarmi. Ma sono migliorato davvero tanto dopo la pausa e spero di poter fare una buona gara domani. La strategia la dobbiamo buttare giù, anche perché qui è diverso rispetto alle altre piste. Serve salvare la gomma, ma anche fare una buona prima parte. Abbiamo mostrato un buon ritmo e sono sicuro che possiamo fare bene, vedremo perché non sarà facile. Qui ho sempre fatto bene e ho ottenuto dei buoni risultati, serve quel passettino avanti che è mancato".

ESPARGARO: "OBIETTIVO PODIO" - Ad aprire la seconda fila ci sarà l'Aprilia di Aleix Espargarò: "Il passo c'è, ma sarà importante partire bene. Non ho fatto un giro perfetto, ma la Ducati qui va davvero forte ed era difficile stare davanti. L'obiettivo è il podio, dobbiamo trovare i giusti compromessi per arrivare in forma nell'ultima parte di gara".

QUARTARARO: "ABBIAMO CAPITO IL PROBLEMA" - Partenza dalla seconda fila, in sesta casella in griglia, per l'iridato nonché leader del mondiale Fabio Quartararo. Il francese, ancora una volta, ha tanto amaro in bocca: "Sul passo siamo sempre forti, ma in qualifica non riusciamo a fare niente. Faccio fatica, andiamo lenti e ci rende tutto più difficile. Il problema è il motore, dall'analisi vediamo che nell'ultima curva del T4 perdiamo tre-quattro decimi. Facciamo fatica a sorpassare, domani fare top 5 sarà una cosa ottima per me".

MARTIN: "PASSO PER IL PODIO" - Terza fila e ottava casella in griglia per Jorge Martìn e la sua Ducati del team Prima Pramac: "In FP4 abbiamo avuto dei problemi tecnici, in qualifica al primo run ho avuto problemi col cambio e poi ho perso la gomma. Il passo per il podio c'è, ma partire così indietro è uno svantaggio. Se riesco a partire bene e recuperare qualche posizione posso andare col gruppo di testa. Le ultime gare non sono state facili, c'era molto pressione".