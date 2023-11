Qatar FP 1: Martin subito al comando, Zarco completa l'uno-due Pramac ma Bagnaia c'è (3°)

GRAN PREMIO QATAR MOTOGP

Lo spagnolo del team Prima Pramac davanti a tutti nel turno di prove che apre il penultimo weekend del Mondiale

© Getty Images Alle prime luci della sera Jorge Martin mette a segno il miglior tempo nelle Prove Libere 1 del Gran Premio del Qatar. Il pilota che contende a Francesco Bagnaia il titolo iridato della premier class chiude il suo time attack con il tempo di un minuto, 56 secondi e 393 millesimi, staccando di 229 millesimi il campione in carica. Tra i due però c'è l’altra Ducati Prima Pramac di Johann Zarco (+0.172). Quarto tempo per un sorprendente Raul Fernandez che porta la Aprilia RNF al quarto posto a 292 millesimi dalla vetta. Tre moto diverse nella top five grazie al quinto tempo di Franco Morbidelli con la Yamaha factory a 411 millesimi da Martin.

© Getty Images

Diversamente da quanto accaduto negli ultimi GP, Bagnaia riesce ad entrare subito in sintonia con la propria moto e con la (polverosissima) pista di Losail, mettendosi subito nella scia dei due piloti in sella alle Desmosedici del "satellite" Pramac. Tutte le Ducati al comando? No, almeno non ancora, perché appunto Fernandez e Morbidelli chiudono una top five più varia del solito, spuntandola entrambi sui rispettivi compagni di squadra Miguel Oliveira (quindicesimo) e Fabio Quartararo (undicesimo). Sesto tempo per Luca Marini con la migliore delle Ducati VR46, con un ritardo di 426 millesimi dalla vetta e un solo (!) di vantaggio su Aleix Espargarò con la migliore delle Aprilia del team ufficiale della Casa veneta.

© Getty Images

Ritardo contenuto entro il mezzo secondo anche per Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini, +0. 437) e per Pol Espargarò con la GASGAS Tech 3 (+0.492). Avvio di weekend al "rallentatore" per le KTM Red Bull: Brad Binder chiude la top ten con ul tempo di mezzo secondo più un millesimo più alto di quello del capofila Martin, mentre il suo compagno di squadra Jack Miller è tredicesimo. A separare il sudafricano dall'australiano ci sono Fabio Quartararo e Maverick Vinales.

Non brillano sotto i riflettori di Losail Alex Marquez ed Enea Bastianini, grandi protagonisti lo scorso fine settimana in Malesia, soprattutto l'italiano che occupa la diciassettesima casella della classifica ad oltre un secondo e mezzo (1.589) da Martin e alle spalle dello spagnolo del team Gresini. Alle spalle di Enea c'è uno spento Marco Bezzecchi (+1.678), mentre Marc Marquez è addirittura ventesimo ad un secondo e 800 millesimi, dietro anche al compagno di squadra Joan Mir in sella alla... migliore delle Honda di una classifica chiusa dalle RC213V by LCR di Iker Lecuona e Takaaki Nakagami,