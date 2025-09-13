Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
PROVE UFFICIALI

Prove Ufficiali:Bezzecchi in pole a Misano, prima fila per Marquez Jr. e Quartararo

Il romagnolo svetta nelle qualifiche del sedicesimo appuntamento stagionale

di Stefano Gatti
13 Set 2025 - 11:50
© IPA

© IPA

Pole position per Marco Bezzecchi e per l'Aprilia sulla pista amica di Misano Adriatico: un minuto, 30 secondi e 134 millesimi il tempo del pilota romagnolo (alla seconda pole stagionale) che precede per 88 millesimi Alex Marquez e per 94 millesimi uno straordinario Fabio Quartararo, approdato alla fase finale dopo il miglior tempo nel Q1.Il Diablo della Yamaha chiude la prima fila del GP di San Marino. I primi tre hanno fatto la differenza sugli inseguitori e alle loro spalle la lotta è serratissima. Al via dalla seconda (nella Sprint e poi nel GP full distance) Marc Marquez con un ritardo di 218 milesimi, Franco Morbidelli  (+0.249) con la Ducati VR46 e Luca Marini( +0.256) che porta in alto la Honda dopo il forfait del compagno di squadra Joan Mir, mentre dalla terza scatteranno Fabio Di Giannantonio (+0.261) con la seconda Desmosedici VR46, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) a 280 millesimi dalla pole e Pedro Acosta (+0.352) con la KTM Red Bull, protagonista di una scivolata nella fase più calda delle qualifiche. Quarta fila virtualmente tutta spagnola per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini, promosso dal Q1 con il secondo tempo), per il campione del mondo in carica Jorge Martin (Aprilia, scivolato nell'ultimo turno delle prove libere) e per Joan Mir che però non ha preso parte alle prove a causa di una caduta nelle prove libere che ne mette fortemente in dubbio la partecipazione al GP.

motogp
gp san marino
misano
prove ufficiali

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Jorge Lorenzo e la truffa della ruota panoramica a Vieste: "Porta il mio nome ma non andateci"

Marquez Sr. svetta nelle prequalifiche davanti agli italiani

Marquez Sr: "Moto... cattiva, non posso abbassare la guardia". Bezzecchi: "Giornata positiva"

Morbidelli, miglior tempo e scivolata al via del weekend di Misano

Bagnaia vuol tornare grande nel Gran Premio di San Marino: "Non parto pensando di non farcela"

Alex Marquez: “Il rapporto con Marc non cambia dopo Barcellona”

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:51
Convocati Fiorentina: non c'è Gudmundsson
11:50
Bezzecchi in pole a Misano, prima fila per Marquez Jr. e Quartararo
MCH BAYER LEVERKUSEN-EINTRACHT 3-1 MCH
11:28
Bayer-Eintracht, un doppio Grimaldo e Schick su rigore per la vittoria delle "aspirine"
11:28
Orsolini: "Sono felice di essere rimasto al Bologna"
MCH RACING-SAN LORENZO 2-0 MCH
11:27
Racing-San Lorenzo 2-0, a segno due... discendenti italiani