Prove Ufficiali:Bezzecchi in pole a Misano, prima fila per Marquez Jr. e Quartararo

Pole position per Marco Bezzecchi e per l'Aprilia sulla pista amica di Misano Adriatico: un minuto, 30 secondi e 134 millesimi il tempo del pilota romagnolo (alla seconda pole stagionale) che precede per 88 millesimi Alex Marquez e per 94 millesimi uno straordinario Fabio Quartararo, approdato alla fase finale dopo il miglior tempo nel Q1.Il Diablo della Yamaha chiude la prima fila del GP di San Marino. I primi tre hanno fatto la differenza sugli inseguitori e alle loro spalle la lotta è serratissima. Al via dalla seconda (nella Sprint e poi nel GP full distance) Marc Marquez con un ritardo di 218 milesimi, Franco Morbidelli (+0.249) con la Ducati VR46 e Luca Marini( +0.256) che porta in alto la Honda dopo il forfait del compagno di squadra Joan Mir, mentre dalla terza scatteranno Fabio Di Giannantonio (+0.261) con la seconda Desmosedici VR46, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) a 280 millesimi dalla pole e Pedro Acosta (+0.352) con la KTM Red Bull, protagonista di una scivolata nella fase più calda delle qualifiche. Quarta fila virtualmente tutta spagnola per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini, promosso dal Q1 con il secondo tempo), per il campione del mondo in carica Jorge Martin (Aprilia, scivolato nell'ultimo turno delle prove libere) e per Joan Mir che però non ha preso parte alle prove a causa di una caduta nelle prove libere che ne mette fortemente in dubbio la partecipazione al GP.