Phillip Island, tracciato "old school" per il triello iridato della MotoGP

MOTOGP

Si torna a correre sullo storico circuito australiano dopo tre anni di assenza

MotoGP in stile graffiti a Melbourne



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Phillip Island, una corsa... fuori dal tempo! La MotoGP rimette piede in Australia tre anni dopo la sua ultima apparizione e lo fa su una pista - storica, affascinante, "old school" come si dice - sulla quale la Ducati del "cacciatore" Bagnaia ha vinto l'ultima volta dodici anni fa (con Casey Stoner in sella!) e sulla quale la Yamaha della "preda" Quartararo ha sì trionfato tre volte nell'ultimo decennio (anche con Valentino Rossi!) , ma nel contesto di un'epoca largamente contraddistinta dallo strapotere della Honda: anzi, di Marc Marquez! La corsa al titolo si appresta insomma a mettere in scena il terzultimo atto della sfida tra il Diablo ed il suo primo avversario (due soli punti l separano) sul palcoscenico di un teatro di operazioni favorevole alla concorrenza, o meglio - ampliando il discorso - aperto a possibili sorprese e colpi di mano e magari di scena. Sotto questo aspetto sono tutt'altro che trascurabili le chances dell'Aprilia e di Aleix Espargarò che insegue il duo di testa, staccato di venti punti dal leader.

Dei primi tre della classifica generale, lo spagnolo in sella alla moto italiana è quello che può vantare - e di gran lunga - la maggiore esperienza sull'asfalto di Phillip Island: nove volte al via in sella ad una moto della premier class, per quanto al traguardo sempre nella parte bassa della top ten e con un ottavo posto come best performance. Bagnaia e Quartararo hanno fatto tempo a correre una sola volta il GP d'Australia della MotoGP, prima dello stop da emergenza sanitaria. È accaduto nel 2019, quando entrambi erano rookies della premier class. Il francese non chiuse nemmeno il primo giro, a causa di un brutto incidente con Danilo Petrucci. L'italiano sfiorò invece il podio, tagliando il traguardo quarto, alle spalle di Marc Marquez, Cal Crutchlow (doppietta Honda) e dell'idolo di casa Jack Miller, allora (come oggi!) suo compagno di squadra e già in sella alla Ducati: quella del team Pramac.

Per la Ducati però Phillip Island non è più fa tempo il proprio feudo, come invece ai tempi di Casey Stoner: le prime quattro delle sei vittorie consecutive dell'australiano tra il 2007 ed il 2012 arrivarono proprio negli annoi del binomio sul finire degli anni Dieci di questo secolo spaccò in due gli appassionati di casa nostra e non solo, opponendolo a quello formato da Valentino Rossi e dalla Yamaha. L'epopea rossa del pilota australiano aveva oltretutto messo fine al precedente strapotere del "Dottore" (prima con Honda, poi con Yamaha). Curiosamente, la striscia di cinque vittorie consecutive di Valentino era iniziata l'anno dopo la vittoria di Max Biaggi con la Yamaha (2000) ed aveva lasciato spazio - a fare da...cuscinetto con la successiva era-Stoner - a quella di Marco Melandri nel 2006 con la Honda. Rossi avrebbe fatto pari con Stoner (sei vittorie a testa) nel 2014 in sella alla Yamaha, in occasione di quella che resta a tutt'oggi la vittoria più recente di un pilota italiano nella MotoGP in Australia.