Partnership a sei ruote: Alpine con Pramac Yamaha nella MotoGP

"Sono molto orgoglioso dell'inizio di questa collaborazione con Alpine, un marchio storico che ora è anche uno dei principali attori in F1 e WEC. È la prima volta che un Costruttore impegnato nel Mondiale di Formula Uno al mondo fa un ingresso così importante nella MotoGP e il fatto che abbia scelto Prima Pramac Yamaha MotoGP per farlo è la prova di ciò che abbiamo costruito in questi anni. Pramac Racing e Alpine sono due realtà che vivono la competizione in modo dinamico, fresco ed entusiasta, accomunate dalla passione per le sfide".