Oliveira con Pramac Yamaha: accordo pluriennale

MERCAO PILOTI

Il pilota portoghese guiderà nelle due prossime stagioni una M1 ufficiale nei colori del team clienti Pramac

© Yamaha Motor Racing Press Office Come previsto, Yamaha Motor ha annunciato la firma di Miguel Oliveira. La stella portoghese della MotoGP si unirà al Prima Pramac Yamaha Factory Team per le stagioni MotoGP 2025-26. Oliveira è al suo sesto anno nella classe MotoGP e al suo quattordicesimo anno nel paddock. Il 29enne di grande esperienza ha al suo attivo diversi successi tra premier class e classi minori, tra cui 17 vittorie in gara (5 volte MotoGP, 6 volte Moto2, 6 volte Moto3) e 41 podi (7 volte MotoGP, 21 volte Moto2, 13 volte Moto3) e un podio in MotoGP Sprint al Sachsenring quest'anno. Oliveira guiderà la Yamaha YZR-M1 ufficiale e godrà del pieno supporto di Yamaha.

© Yamaha Motor Racing Press Office

LIN JARVIS (Amministratore delegato Yamaha Motor Racing)

"Siamo lieti di annunciare che un pilota professionista ed esperto come Miguel Oliveira si unirà alla line-up Yamaha per il 2025-26 e gli diamo un caloroso benvenuto nel progetto Yamaha MotoGP. Miguel è un pilota che ha il know-how tecnico, l'esperienza, la velocità e la precisione necessarie per migliorare le prestazioni della Yamaha YZR-M1. Non vediamo l'ora di lavorare con lui come membro chiave del progetto Yamaha MotoGP e può contare sul nostro pieno supporto.

MIGUEL OLIVEIRA

"È un grande privilegio per me rappresentare un marchio così iconico nel nostro sport come Yamaha. Durante gli anni della progressione e dell'arrivo in MotoGP, ho sempre guardato alle moto blu con grande entusiasmo. Ora è una realtà e voglio ringraziare Yamaha Motor Company per il suo impegno nei miei confronti in una fase di transizione così importante del progetto. Il signor Lin Jarvis è stato una figura chiave nell'avviare le discussioni e nel far sì che ciò accadesse. Credo di poter essere utile in questo periodo di transizione per riportare la moto al top. Voglio ringraziare il signor Campinoti, Gino Borsoi e tutto lo staff Pramac per aver intrapreso questo viaggio insieme. Non posso essere più felice ed entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo".

Miguel Oliveira - Profilo Personale



Data di Nascita: 04-01-1995

Luogo di nascita: Pragal, Almada, Portogallo

Cittadinanza: portoghese

Altezza: 170 cm

Peso: 64 kg

Debutto nel Gran Premio: GP del Qatar 2011 (125cc)

Debutto in MotoGP: GP del Qatar 2019



Prima vittoria in un GP: GP d'Italia 2015 (Moto3)

Prima vittoria nella classe regina: GP di Stiria 2020

GP Wins: 17 (5x MotoGP, 6x Moto2, 6x Moto3)

GP Podiums: 41 (7x MotoGP, 21x Moto2, 13x Moto3)

Podi Sprint: 1 (GP di Germania 2024)

Poles: 5 (1x MotoGP, 2x Moto2, 2x Moto3)