Nove titoli per la storia: Marc Marquez, l'uomo che "vinse" due volte

Sarebbe riduttivo inquadrare il nono titolo di Marc Marquez come quello del "pareggio" iridato con Valentino Rossi ma - smaltito subito questo passaggio in qualche modo obbligato - ciò che resta al termine (anzi, molto prima) di una stagione dominata in lungo e in largo dal trentaduenne campione di Cervera è un dettaglio affatto secondario e infatti da lui stesso sottolineato in avvicinamento al rendez-vous decisivo: quello del nono titolo che sigilla un ritorno sul trono a sei anni di distanza dall'ottavo (nell'arco di dieci anni!) e più "recente", conquistato nel 2019 con la Honda. Davvero un'altra vita, anzi un'altra carriera: quella dell'uomo che... vinse due volte. Come se, dopo le molteplici e ripetute sofferenze seguite alla caduta di Jerez 2020, il nono titolo di Marc sia una rivincita totale e il vero segno distintivo che il trentaduenne spagnolo lascia nel motociclismo, senza per questo negarsi la possibilità di andare ancora oltre possibilmente di farlo a stretto giro di... pista, visto che la carta d'identità restituisce il senso dell'esperienza ma anche quello del tempo che stringe e che costringe: a serrare i tempi.