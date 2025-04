Non solo Bagnaia: italiani all'attacco a Jerez

Più circoscritti gli obiettivi di Marini e della Honda. Già vincitore con la Moto2 cinque anni fa a Jerez, Luca merita di togliersi quelle soddisfazioni che si è meritato con la scelta coraggiosa di scendere dalla Ducati (oggi sarebbe ben più avanti in classifica) per giocare la carta del rilancio Honda (della Casa giapponese ma anche suo). Fare meglio del suo compagno di squadra Joan Mir (diciassettesimo con dieci soli punti al suo attivo) però non basta. Nel mirino c'è come minimo la RC231V clienti (LCR) di Zarco, in fondo distante solo dodici punti, come detto P6 di una top ten "cortissima" (soprattutto nella sua parte bassa), combattutissima e in piena evoluzione. Nella quale punta a tornare presto anche Enea Bastianini (KTM Tech3), tredicesimo con 21 punti in saccoccia e ultimo dei nostri, a parte Lorenzo Savadori (la wild card più assidua del Mondiale) con la Aprilia RS-GP che il romagnolo continua a tenere in caldo per lo sfortunato Martin.