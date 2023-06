Niente Mugello per Pol Espargarò, ma il rientro si avvicina

MOTOGP

Lo spagnolo della GasGas attende l'ok dei medici dopo l'incidente di Portimao: "Voglio rientrare prima della pausa estiva"

© Getty Images Pol Espargarò dovrà attendere ancora un pochino prima di tornare in pista. Lo spagnolo della GasGas, vittima di un brutto incidente nella prima gara stagionale della MotoGP a Portimao, ha annunciato che non sarà al Mugello in questo fine settimana. Colpa di un piccolo edema intorno a una vertebra, ultima conseguenza della spaventosa caduta costatagli un serio infortunio alla schiena e non solo. Al suo posto ci sarà ancora il collaudatore tedesco Jonas Folger al fianco di Augusto Fernandez.

Vedi anche Motogp MotoGP Portimao, per Pol Espargarò frattura di una vertebra, della mandibola e contusione polmonare "Non vedevo davvero l'ora di tornare in moto, ma come ho detto dall'inizio la decisione finale l'avrebbero presa i medici che mi hanno chiesto di attendere alcuni altri giorni. Il mio piano originario era quello di tornare per una di queste prossime tre gare prima della pausa estiva e questa continua a essere l'idea. La cosa importante è essere fisicamente pronti, ora avrò degli altri giorni per continuare a lavorare a casa e per arrivare nella miglior forma possibile il prima possibile. Mi sento davvero bene e sono davvero motivato. Spero di rivedere tutti il prima possibile", le parole di Espargarò.