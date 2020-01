Motomondiale, confermato il calendario 2020: Thailandia e Finlandia le novità

E' stato ufficialmente confermato il calendario 2020 del Motomondiale, che non si discosta da quello provvisorio, pubblicato a dicembre. Il via in Qatar l'8 marzo prossimo, per tutte le categorie, compresa la MotoE, mentre l'ultima delle 20 gare si terrà a Valencia il 15 novembre. Due le tappe previste in Italia: il 31 maggio al Mugello e il 13 settembre a Misano.