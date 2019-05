MotoGP Spagna, Petrucci e Dovizioso battono Marquez nelle Libere 2

03/05/2019 di DANIELE PEZZINI

Danilo Petrucci è il pilota più veloce al termine dei primi due turni di libere del GP di Spagna, quarta tappa del motomondiale. Il pilota ternano ha chiuso la FP2 in 1'37''909 , tenendosi alle spalle l'altra Ducati di Dovizioso (+ 0''097) e le Honda di Crutchlow e Marquez (che resta 2° nel combinato). In difficoltà entrambe le Yamaha ufficiali: Vinales ha chiuso il venerdì al 6° posto, Valentino Rossi non è andato oltre il 16° tempo finale.

La Ducati alza la voce e prova a far traballare le certezze di Marquez. Le due Desmosedici hanno confermato di poter essere molto competitive anche su una pista storicamente poco "amica" come quella di Jerez, piazzando un 1-2 nella seconda sessione del venerdì e togliendosi la soddisfazione di chiudere la prima giornata con il miglior tempo assoluto. A ottenerlo è stato un ottimo Petrucci, che ha anche messo in mostra un grande ritmo gara, dando prova di voler alzare l'asticella delle sue performance dopo 3 sesti posti consecutivi. Sono 12 i millesimi di vantaggio, alla fine, sulla performance di Marquez della mattinata, quando però le temperature erano più basse e favorevoli al tempo sul giro.



Dovizioso, leader del mondiale, è lì: meno di un decimo dal compagno e terzo posto nel combinato, davanti all'altra HRC di Lorenzo, che però ha faticato maggiormente col caldo del pomeriggio, dovendosi accontentare del 9° tempo in FP2. Honda e Ducati, in ogni caso, sembrano nettamente le moto più in palla, visto anche il 5° e 7° posto finale delle due LCR di Crutchlow e Nakagami, il 9° di Bradl (wild card) e il 10° della Desmosedici Pramac di Miller.



Le vere difficoltà sembrano essere tutte nel box Yamaha: Vinales ha centrato il 6° crono finale grazie al time attack delle Libere 1 ed è momentaneamente qualificato al Q2, ma è sembrato faticare moltissimo sul passo ed è apparso anche molto nervoso sia alla guida sia nei box. Valentino, invece, ha continuato a studiare le soluzioni migliori per la gara, faticando molto a girare sui tempi migliori e chiudendo con un distacco importante dalla vetta (+ 0''772). Il Dottore dovrà puntare tutto sulle Libere 3, quando le condizioni saranno ideali per abbassare i tempi e provare la scalata alla top 10.





Meglio di Vale hanno fatto le due M1 del team Petronas: 8° tempo finale per Quartararo, 11° per Morbidelli. Solamente 12° il vincitore di Austin, Alex Rins, con la Suzuki, davanti all'altra Ducati Pramac di Bagnaia. Ancora male le Aprilia: 15° Iannone, 17° Espargaro.



Da segnalare che la sessione è stata interrotta a circa tre minuti dalla fine a causa della caduta di Bradley Smith (test rider Aprilia, a Jerez come wild card). Il britannico è stato sbalzato a terra violentemente e ha mandato in pezzi la sua moto, costringendo i commissari a sventolare le bandiere rosse per raccogliere i detriti e prestargli soccorso. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il pilota.