MotoGP, rally da brividi per Lorenzo in Qatar

08/03/2019

È cominciato con un "brivido" il weekend in Qatar di Jorge Lorenzo. Prima del debutto ufficiale sulla Honda in MotoGP, il maiorchino è stato protagonista di un'esperienza per lui inusuale, a bordo della vettura progettata e guidata da Nasser Al-Attiyah, pilota qatariota e vincitore dell'ultimo Rally Dakar. "È stato divertente e spaventoso allo stesso tempo - ha detto Lorenzo dopo le incredibili impennate tra le dune del deserto - Il mio cuore pompava al massimo, non credevo fosse possibile impennare in macchina!".