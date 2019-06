MotoGP Italia, Rossi: "Fatico a ricordare un weekend così brutto"

02/06/2019

Valentino Rossi si presenta a testa bassa ai microfoni dopo la gara del Mugello, chiusa nella ghiaia dopo appena 8 giri: "È stato veramente un weekend difficile - ha spiegato il pilota Yamaha - Devo davvero pensarci un po' per ricordarmene uno così brutto. È dura perché siamo arrivati qui con altre aspettative. Sapevamo di poter soffrire in alcuni punti, ma pensavo di poter essere più competitivo e invece non siamo mai stati davvero veloci".

Vale ha raccontato così il suo fine settimana al Mugello: "È stata dura già da venerdì. Abbiamo fatto di tutto per migliorare la moto, perché comunque siamo il team ufficiale e abbiamo il compito di provarci, ma purtroppo non ha funzionato. Non mi sono mai trovato a mio agio e siamo andati davvero piano. Poi c'è stata anche un po' di sfortuna nel non aver centrato il Q2 e nell'essere partito così indietro, con tutto quello che comporta. Mi sono anche toccato con Mir all'inizio...L'errore nella FP3 di sabato mattina è stato decisivo, partendo più avanti avrei potuto fare una gara più decente".