MotoGP Germania, Marquez vola nelle Libere 3 e prenota la pole

06/07/2019 di DANIELE PEZZINI

Marc continua a fare la voce grossa e mette nel mirino quella che potrebbe essere la decima pole consecutiva al Sachsenring, di cui è ormai dal 2010 padrone indiscusso in ogni categoria. L'impressione, tuttavia, è che il leader del Mondiale dovrà fare i conti con due avversari molto agguerriti, gli stessi che lo avevano messo in difficoltà ad Assen: Quartararo ha dimostrato l'ormai consueta efficacia sul giro secco e sembra essere il suo principale rivale in ottica qualifica, Vinales ha chiuso a meno di tre decimi e ha dato prova di un ritmo gara eccezionale, specialmente con la doppia gomma hard. Il rookie francese ha subito una lussazione alla spalla sinistra dovuta a un salvataggio ad alta velocità, ma il prosieguo del suo weekend non dovrebbe essere a rischio.



Per due Yamaha che sorridono ce n'è una che continua ad arrancare: Valentino ha girato su tempi discreti per tutta la sessione (sebbene lontani dai migliori), ma quando è arrivato il momento di montare la soft per il time attack finale non è riuscito a trovare il giro buono ed è scivolato fuori dalla top 10. Undicesimo tempo per il Dottore (+ 0''679) ed ennesimo passaggio dal Q1 di una stagione che sembra complicarsi weekend dopo weekend. Ancora più in difficoltà del pesarese, a dir la verità, è sembrato Dovizioso, che oltre a non aver trovato il feeling giusto per il giro lanciato ha anche faticato sul passo, chiudendo 14° a + 0''837. La pista è di quelle ostiche per la Ducati e partire lontano dai primi sarebbe un ulteriore handicap che il forlivese dovrà fare di tutto per evitare, specialmente considerando il già consistente ritardo da Marquez in classifica.





Il migliore degli italiani, dopo un venerdì un po' complicato, si è rivelato alla fine Franco Morbidelli, che ha portato la sua Yamaha Petronas al 6° posto (+ 0''486), guadagnandosi l'accesso diretto al Q2 e tenendosi dietro Petrucci con la prima delle Ducati. Il ternano, fresco di rinnovo di contratto con la Rossa di Borgo Panigale, è riuscito a trovare il ritmo buono per il giro veloce e ha chiuso 7° a + 0''520. Davanti a loro Crutchlow con la Honda LCR (4° a + 0''306) e Rins con la Suzuki (5° a + 0''332). In top 10 anche Miller con la prima Ducati Pramac (8° a + 0''544), Mir con l'altra Suzuki (9° a + 0''636) e Pol Espargaro con la KTM ( 10° a + 0''672, appena sette millesimi più veloce di Rossi).



A far compagnia a Vale e Dovi nel Q1 ci saranno anche Iannone con l'Aprilia (16° tempo) e Bagnaia con l'altra Ducati Pramac, che è tornato in sella dopo la botta della FP1 e i controlli in ospedale, ma ha chiuso con l'ultimo crono.