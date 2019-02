MotoGP e Superbike correranno in Indonesia dal 2021

23/02/2019

MotoGP e Superbike continuano la loro espansione in Asia. Dopo l'introduzione della tappa thailandese di Buriram (avvenuta nel 2015 per le derivate di serie e nel 2018 per i prototipi), Dorna ha annunciato la firma di un doppio contratto per portare le due ruote anche in Indonesia , a partire dal 2021 . L'accordo prevede la realizzazione del tracciato sull'isola di Lombok , precisamente nella località turistica di Mandalika, ed è stato siglato tra la società spagnola e l'Indonesia Tourism Development Corporation, il più grande ente turistico del paese.

L'isola di Lombok è una delle 17.508 che compongono il vasto arcipelago e si trova a ovest di Bali. Se le altre tappe dovessero essere confermate da qui al 2021, per la MotoGP sarebbe il quarto appuntamento asiatico del calendario, dopo Giappone, Malesia e Thailandia. In ogni caso non sarebbe una prima volta per nessuna delle due categorie, visto che tra il 1994 e il 1997 è stato utilizzato il circuito di Sentul, a Giacarta (4 anni per la Sbk e 2 per la MotoGP).



"Sarà un progetto unico - ha dichiarato il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta - Avremo un circuito urbano di fama mondiale in un paese dove la MotoGP ha un seguito enorme. L'Indonesia è un mercato chiave per noi, vista la percentuale di fan del motorsport che vivono lì, e l'atmosfera da MotoGP sarà ancora più forte una volta che il tracciato sarà completato. Portarvi anche la Superbike, poi, renderà l'offerta ancora più attraente per i fan locali, che potranno assistere a due eventi di rilevanza mondiale nel corso dell'anno".



L'accordo, siglato lo scorso 29 gennaio a Madrid, prevede un contratto di tre anni, fino al 2023, i lavori dovrebbero partire a settembre del 2019 e concludersi entro la fine del 2020.