MotoGP Catalogna, scintille Marquez-Lorenzo nelle Libere 3

15/06/2019

Scintille in pista tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Il maiorchino, che guidava lentamente, non si è accorto dell'arrivo del compagno, in pieno giro veloce, costringendolo a rallentare e a rialzare la moto. Marc lo ha platealmente mandato a quel paese, rimproverandolo e urlandogli di fare più attenzione. Poi, a fine turno, tra i due è sembrato arrivare il chiarimento, con Jorge che ha chiesto scusa per la distrazione.