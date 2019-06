MotoGP Catalogna, Marquez: "Gara facile, ma regalo che non volevo"

16/06/2019

Marc Marquez si gode il successo e la rafforzata leadership del Mondiale, dopo il GP di Catalogna, condizionato dal clamoroso incidente al via che ha messo fuori gioco tutti i suoi rivali: "La gara è stata molto più facile del previsto, ovviamente. Ho rivisto ora quello che è successo, penso che sia stato un episodio fortunato. È facile sbagliare come ha fatto Jorge in quella curva, perché arrivi in scia e non è semplice fermare bene la moto. Io ovviamente avrei voluto vincere lottando con gli altri in pista, ma per il Mondiale è sicuramente positivo quello che è successo. Se pensavo di scappare subito? Io ero davanti perché volevo provare a fare il ritmo. Cosa dirò a Jorge? Non lo so, secondo me può succedere. Deciderà la direzione gara".