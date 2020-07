MotoGP, Vinales soddisfatto: "Contento del risultato". Dovi: "Ancora non ci siamo"

GP ANDALUSIA

Il venerdì di prove libere del GP d'Andalusia a Jerez, orfano di Marc Marquez, è nel segno di Maverick Vinales. Il pilota Yamaha, più veloce di tutti nella crono combinata, si è piazzato davanti al compagno Valentino Rossi. "Soddisfatto, siamo migliorati rispetto alla scorsa settimana" il commento entusiasta dello spagnolo che ha preceduto il "Dottore" di 142 millesimi. MotoGP, a Jerez in attesa di Marquez Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa









Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa

ufficio-stampa



Ultime gallery Vedi tutte

"E' andata abbastanza bene, abbiamo fatto una buona FP2 con gomma usata e abbiamo migliorato ciò che abbiamo fatto domenica. Abbiamo migliorato il passo della scorsa settimana, lì davanti siamo in quattro o cinque piloti. Abbiamo lavorato molto e sono soddisfatto e contento di aver fatto un passo avanti" le parole di Vinales al termine delle libere del pomeriggio. Vedi anche Motogp Nelle Libere 2 di Jerez salgono in cattedra gli outsider: Nakagami precede Zarco e Pol Espargaro

Dodicesimo nelle libere 2, ma decimo in combinata, anche Andrea Dovizioso si è detto soddisfatto del risultato ottenuto, ma con la voglia di migliorarsi già sabato mattina: "Oggi pomeriggio abbiamo fatto fatica a migliorare il tempo, c'era tanto caldo. Abbiamo fatto tre uscite provando per la gara. Sono contento perché stiamo prendendo la giusta strada, ma non riesco ancora a chiudere la curva come voglio io. Come passo c'è chi ha usato le medie, quindi non abbiamo ancora un paragone esatto, ma ancora posso dire che non basta la velocità che abbiamo".

"Se non guardassi i tempi direi di essere soddisfatto, ma guardandoli non ci siamo ancora. Sono migliorato, ma quando giri dopo quattro giorno sempre sulla stessa pista è ovvio che tutti possono migliorare. Sarà complicato stare davanti. I risultati non arrivano mai casualmente, dobbiamo analizzare quello che è successo domenica scorsa per migliorarci. Clavicola? Sto bene".