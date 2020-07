Nelle Libere 2 di Jerez salgono in cattedra gli outsider: Nakagami precede Zarco e Pol Espargaro

LIBERE 2

di

STEFANO GATTI

Aspettando Marc Marquez, che ha saltato entrambi i turni di prove libere del venerdì, a Jerez de la Frontera Takaaki Nakagami "stacca" il miglior tempo del secondo turno di prove libere del GP di Andalusia davanti a Johann Zarco (Ducati Avintia) ed a Pol Espargaro (KTM Factory) . Dal quarto al sesto posto le Yamaha di Franco Morbidelli, Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Valentino Rossi ottavo alle spalle della Suzuki di Joan Mir. Dodicesimo Andrea Dovizioso.

Sono gli outsider a farla da padroni nel secondo turni di prove libere del GP di Andalusia. Il miglior tempo della sessione pomeridiana lo mette a segno TakaakI Nakagami che già in mattinata (in assenza di Marc Marquez, atteso in pista sabato) aveva firmato la miglior prestazione Honda, anche se in quel caso si era trattato solo dell'ottavo tempo di un turno che aveva visto protagonisti i piloti di Yamaha e KTM.

In sella alla, Nakagami ha staccato di 144 millesimie di 174, finito lungo e scivolato nella ghiaia (poco dopo imitato dal compagno di marca Iker Lecuona) appena dopo aver stabilito quello che - in quel momento - era il miglior tempo assoluto.

: Morbidelli, Vinales e Quartararo (vicitore domenica scorsa del GP di Spagna su questo stesso asfalto) occupano le posizioni dalla quarta alla sesta e ad impedire alla Casa giapponese di mettere in fila tutte le sue moto ci ha pensatoche, in sella alla Suzuki ufficiale,ha preceduto, relegandolo all'ottava casella della classifica, a 577 millesimi da Nakagami. Qualcosa di simile succede anche nelle posizioni immediatamente a ridosso di quella occupata dal "Dottore". Nona e decima sono infatti le, 12esima e 13esima quelle ufficiali di. Tra i ducatisti si è inserito, 11esimo con la seconda KTM Factory.