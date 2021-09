MotoGP verso Austin: Bagnaia punta al tris, Marquez al settebello

MOTOGP

Reduce dalla doppietta Aragon-Misano, il ducatista a caccia del tris per mettersi nella scia della Yamaha del rivale francese.

di

STEFANO GATTI

Al netto di quanto gli è capitato quattordici mesi fa, risulta difficile pensare ad una candidatura diversa da quella di Marc Marquez per il successo nel Gran Premio delle Americhe della MotoGP: il campione spagnolo ha vinto - consecutivamente - sei delle sette edizioni del Gran Premio delle Americhe andate in scena dal 2013 al 2019 sul COTA di Austin. Resta il fatto che la corsa al titolo si gioca (o meglio si corre) su altri "tavoli".

Marquez e la Honda possibili arbitri della sfida tra Quartararo e Bagnaia (ma anche tra Yamaha e Ducati) per il titolo Piloti e per quello Costruttori?

Messa in pausa (ormai da più di un anno) la modalità "cannibale", Marc non ha ancora ritrovato lo smalto e la straordinaria continuità di rendimento pre-incidente di Jerez 2020, ma ha già ritrovato la via che porta al gradino più alto del podio (lo scorso mese di giugno al GP di Germania) e, su un altro dei suoi tracciati preferiti, punta decisamente al bis (più che altro al "settebello" texano), magari... interferendo sulla sfida per il titolo tra l'italiano ed il francese.

Vincendo il suo primo GP della Premier Class al Motorland di Aragon e poi - a sette soli giorni di distanza - bissandolo al Marco Simoncelli World circuito, il ducatista ha messo a segno un parziale di 50 punti a 28 nei confronti del diretto rivale, strappandogliene ventidue in una classifica generale che ora dice: Quartararo 234, Bagnaia 186. Il divario è ancora pronunciato e chiama "Pecco" a porsi la vittoria come missione "sine qua non" anche per Austin... ed oltre. A quattro appuntamenti dal termine del Mondiale, il "Diablo" può invece permettersi di correre... di rimessa, atteggiamento che però nelle corse spesso finisce per rivelarsi un autogol. Molto più aperto in ogni casco il confronto tra Ducati e Yamaha tra i Costruttori, con la Casa di Borgo Panigale avanti di tredici soli punti (275 a 262) e ordine invertito nella classifica dei team: Monster Energy Yamha fa strada ma Ducati Lenovo ha preso la scia ed insegue a tre soli punti: 329 a 326.

Insomma, entrambi affrontano un weekend ad alta intensità e lo stesso vale per Joan Mir che completa il terzetto di testa, con 167 punti in saccoccia e la buona prediposizione che viene al campione in carica dl successo della Suzuki (quella del suo attuale compagno di squadra Alex Rins) nella più recente edizione del GP of the Americas: quella del 2019. Austin rappresenta anche l'ultima chance di Johann Zarco e Jack Miller (141 e 140 punti rispettivamente) di restare - magari precariamente - agganciati al "treno" per il Mondiale.

In ogni caso, dovranno tutti quanti fare i conti con lo strepitoso score di Marquez con l'asfalto texano e con la sua fame arretrata.

Austin rappresenta anche l'ultima uscita " a stelle e strisce" di Valentino Rossi che si appresta ad affrontare il quartultimo atto di una carriera nel corso della quale il Dottore" si è aggiudicato una sola vittoria nel GP degli USA della Premier Class. Unica ma davvero indimenticabile, quello maturata al termine del durissimo confronto con Casey Stoner e la sua Ducati, risolto dal sorpasso al limite (anzi, oltre!) del Cavatappi di Laguna Seca, prima di una serie di cinque successi consecutivi che avrebbe lanciato Valentino verso il suo ottavo e penultimo titolo iridato.